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07/04/2022 12:02

【特首選戰】譚惠珠料李家超請辭將快獲批，一人競選非成先例

　　《經濟通通訊社７日專訊》政務司司長李家超昨日宣布辭職，準備參加新一屆行政長官選舉
。基本法委員會副主任譚惠珠在一個電台節目上表示，由於距離５月８日特首選舉時間不長，相
信李家超的請辭會比較快獲批准，令其選舉工作可盡快展開。
　　對於有消息指只有一人參選特首，譚惠珠表示，有良性競爭是好，相信若今次一個人參選也
不會成為先例。她又指，其他議題不能單靠一個人解決，但留意到無論是現任特首和前任的特首
的「朋友」和團隊，都樂意協助李家超，強調紀律部隊對於組織和執行團隊建設方面有獨特長處
。對於有指中央會協助李家超組班，譚惠珠指，相信中央不會完全不管政府主要官員的人選，會
有一定要求。
　　譚惠珠表示，香港管治連貫性、穩定交接好重要，現任３位司長能力也很高，其中政務司司
長工作範圍更廣。她指，香港的發展離不開國家對香港的信心，香港愈安全，國家放在香港籌碼
愈大。她個人認為，目前國際形勢相當嚴峻，有些國家可能想把中國拖入烏克蘭戰爭，以此藉口
對中國作不友善行為，香港也會受影響，因此香港處理政務的人員，要有堅定意志及實戰經驗。
（ａｃ）

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