【紓困措施】臨時失業援助接獲３６萬宗申請，最快下周二收到資助

《經濟通通訊社７日專訊》政策創新與統籌辦事處總監何佩玲表示，臨時失業援助至今接獲

３６萬宗申請，其中６萬人獲批，將於明日（８日）收到短訊或電郵，下周二（１２日）起陸續

收到款項。

何佩玲表示，５個服務中心於截止申請前４天延長服務時間，呼籲市民有需要撥打熱線求助

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