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07/04/2022 11:37

【特首選戰】暫未有政務司司長署任安排，將重新任命資審會主席

　　《經濟通通訊社７日專訊》政務司司長李家超辭職參選，行政長官林鄭月娥在疫情記者會重
申，不會評論第六任行政長官，唯一有責任就是順利舉行特首選舉工作。
　　林鄭又指，主要官員的任免需由中央人民政府批准，目前暫未有政務司司長署任安排，資格
審查委員會主席會稍後重新任命。（ｈｙ）

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