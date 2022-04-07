【新冠肺炎】再多９７宗死亡個案，第五波累計８３４４人離世

《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，公立醫院再

多９７宗死亡個案，今五波疫情累計死亡個案共８３４４宗，呈報個案的病死率約為０﹒７１％

。



＊２７歲哮喘病患者染疫離世＊



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去２４小時有９０名染疫病人死亡，

涉５２男３８女，介乎２７至１０４歲，４８人來自院舍，８５人逾６５歲，其中４４人無打針

、２１人打一針、１７人已打２針、２人已打３針。

昨日兩名較年輕離世病人包括２７歲男患者，患有長期哮喘，３月１６日至１８日曾因哮喘

病發入東區醫院，３月１６日快測一次呈陰性，不過１８日出院時核酸為陽性，但其ＣＴ值較高

故仍讓他出院，回家後情況穩定。昨日他突然在家中暈倒，救護人員到場時病人已沒有心跳呼吸

，送院搶救後無效死亡；５２歲病人，患有乳癌，已擴散至身體其他部分，３月１２日快測呈陽

性，當時有看醫生，有被處方舒緩病症藥物。昨日在家突不省人事，救護人員到場即時急救，送

院搶救後無效死亡。



＊１０人入院篩查發現確診＊



醫管局表示，１０人入院篩查發現確診，同房２０多名病人被列為密切接觸者。另醫管局累

計共２１３６４名職員曾確診，其中１９６０８已返回工作崗位。（ｈｙ）

