《小傳日記》開拓唔到又變開拓成功，咪亂入慎防炒燶！

《小傳日記》魚缸自上個月中反彈而來都無乜方向，而家都係上落市為主，正係唔上又唔落

，都可以稱之為「鹿市」，跳跳吓又無乜大方向。其實而家好多缸友都未敢大舉入市，好多消息

都唔穩定，好似俄烏局勢咁，另外，中概股風波又未傾好，入市有機會蝕錢，賺又賺唔多，不如

揸ｃａｓｈ先！不過，反正跌唔落，唔好怕捱價，分注吸納啲優質股，等之後衝上嚟都幾和味架

！

不過都要扑得中，仲要走得快！回帶講返隻開拓藥業（０９９３９），噚日公布咗旗下隻新

冠口服藥「普克魯胺」嘅第ＩＩＩ期臨床試驗數據，顯示可以有效降低住院或者死亡率，亦都顯

著持續降低病毒載量。記得舊年底又係呢隻嘢，公布咗普克魯胺「中期分析未達到統計學顯著性

」，即係測試組同食安慰劑組嘅結果無乜分別。當時就畀「孖屐」覺得佢開拓唔到新藥，即時大

冧七成，由４０幾銀跌到得返十幾銀！

之後隻開拓呢三個月都係１０銀邊到浮浮沉沉，到咗噚日朝就公布咗結果有效，沉寂三個月

又忽然飛天，噚日朝早最高爆上４６銀，既係大跌落嚟之前嘅水位，亦係牛熊線所在地，以４６

銀計，比起上個交易日升咗２２９巴仙，每手淨賺１６０１０銀！不過只係九點半後兩分鐘摸到

４６銀，之後就全日畀食胡盤沽落去，最後只係升１０６巴仙。到今日都係ｋｅｅｐ住捱沽，最

後收報２１﹒７銀，再蒸發差唔多２５巴仙！

所以呢類醫藥股同科技股一樣都係三更窮五更富，尤其是係啲Ｂ仔股，未有盈利之下要投資

佢研究緊嘅藥，都算係一場賭博，睇你有無眼光之餘又要睇有無膽博。嚟緊港交所

（００３８８）好似搞緊畀未有盈利嘅科技股上市，就係類似Ｂ仔股嘅玩法，即係可能會有啲Ｔ

仔股出現喇，但睇怕都係好炒唔好揸，請請！





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