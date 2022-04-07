《真知灼見－溫灼培》倘加快縮表美國經濟能承受嗎？

《真知灼見》從聯儲局周三晚（６日）公開的３月份議息會議記錄中顯示，不少委員支持往

後應加大加息步伐至半厘水平以對抗通脹。而就縮表的問題上，聯儲局各委員認為應在５月份議

息會後即時進行，而較恰當的縮表上限金額建議為每月９５０億美元，當中包括６００億美元國

債及３５０億美元按揭抵押債券（ＭＢＳ）。回憶２０１７至２０１９這一次的縮表行動中。聯

儲局最初只是小步每月縮１００億美元，到一年後才加快至每月縮表５００億美元。明顯今次聯

儲局委員提出的縮表金額大很多。不過，今時美國的環境與當年明顯有別。當年美國根本不存在

４０年高的７﹒９％通脹率，而當年聯儲局的資產負債表也只為４﹒５萬億，與今天的９萬億美

元亦大有不同。



相信大家第一個問題要問是，如此大幅加息及縮表，美國經濟能否承受。尤其最近美國債券

孳息率於不少月份，如３、５及７年期債息率，與１０年期債息水平相比已出現「倒掛」情況，

反映債券投資者開始擔心到未來美國經濟有機會出現衰退。對此筆者認為，美債孳息率倒掛只是

一個美國經濟有機會出現衰退的信號，至於實際情況如果，應從不同經濟數據及市場中入手以作

衡量。



從最近美國公布的經濟數據中，如就業報告、零售報告又或採購經理指數等，暫見不到美國

經濟有甚麼異樣，當中尤以就業市場更見強勁。至於樓市又如何呢？隨著近期市場對聯儲局加息

縮表的預期不斷升溫，帶動美國各年期債息上升，對美國樓市確帶來了一定負面影響。美國按揭

銀行家協會（ＭＢＡ）數字顯示，截止４月１日的一星期，美國平均３０年定息按揭息率攀至

４﹒９％，上周為４﹒８％，成為自２０１８年１２月以來最高按息水平。倘與今年初比較，按

息更是上升了１﹒６％。相信正因為按息的上升，美國上周申請按揭貸款人數按周下跌了

６﹒３％，並為連續四星期下跌。反映在按息上升情況下已影響置業者的購樓意欲。



由於現階段聯儲局只輕微加了一次０﹒２５％息率，對經濟未見帶來真正衝擊。但如上述聯

儲局議息會議記錄所指，往後將要加大加息步伐至半厘，及要大舉縮表，提防會對美國經濟不利

。不過，暫時我們只說見到對美國房地產市場帶來了初步影響，但衝擊並不大。美債市跌得較快

，但美股的調整仍不算顯著，至於整體美國經濟數字則普遍仍強。但這一切還需待日後每月密切

注視，以衡量聯儲局的加息縮表行動對經濟所可能帶來的影響。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

