《保障全方位－左偉豪》「後疫症」時代的身心健康支援保障

《保障全方位》新冠疫情持續了兩年多，不只威脅市民的身體健康，長期抗疫所產生的緊張

、焦慮及恐慌等情緒，亦危及精神健康層面，令更多人意識到整體健康的重要性，當中包括生理

及心理。到底在「後疫症」時代，除了有形的防疫物資，我們還要有哪些無形保障，以更完善地

支援整體健康？

根據「ＡＸＡ安盛精神健康研究２０２２」發現，「精神健康」（４６％）乃全球大多數受

訪者認為受疫情影響最深遠的第二大問題，僅次於「經濟」（５６％），由此可見大眾的精神健

康在疫情下正響起警號，不容忽視。



＊手機Ａｐｐ免費提供疏導情緒服務＊



不過，大眾對談論精神健康問題仍頗忌諱，相關的情緒支援服務未臻普及，加上疫情令不少

服務暫定，有情緒壓力的人士或求助無門。幸而保險及科技發展一日千里，ＡＸＡ安盛推出的手

機應用程式「Ｅｍｍａ ｂｙ ＡＸＡ」，免費提供名為「ＡＸＡ ＢｅｔｔｅｒＭｅ」的全方

位身心支援服務，包括練習靜觀冥想的工具及網上心理輔導平台，協助客戶改善精神健康，從而

達致心靈豐盛。



＊市場獨有認知障礙症多重保障＊



在生理層面而言，作為健康防線之一的危疾保障不可或缺，但這道防線或非想像般牢不可破

，反而隱藏一些細小缺口，這是由於市場上大部分的危疾保險都未有涵蓋常見的疾病，認知障礙

症就是其一。

認知障礙症患者不只是記性差，該病還會引發語言障礙、情緒不穩、喪失動機和許多行為問

題，嚴重者更無法自理生活，需依賴他人照料。有研究顯示，在香港要照顧一名嚴重認知障礙症

患者，每年的非醫療開支約１９萬港元的，而這類開支往往未被市場上的醫療保險涵蓋，故對患

者和照顧者帶來沉重的財務及心理負擔。



＊發放年金助應付沉重護理開支＊



香港保險市場的產品日新月異，早於去年已出現首個可向確診嚴重認知障礙症的被保人提供

市場獨有的保障，包括保額１００％的一筆過賠償，以及每年支付高達相等於保額１２％的照顧

者年金賠償，直至被保人１００歲，以應付長期護理開支，減輕照顧者的財政壓力。除了經濟支

援，計劃還會提供一系列涵蓋預防、治療以至康復的增值項目，全方位協助被保人及其照顧者與

認知障礙症長期作戰。



＊「與癌共存」要有長期經濟支援＊



提起長期作戰，癌症雖是本港最常見的嚴重疾病，但不再與絕症劃上等號，積極配合治療能

有效提升存活率，但要「與癌共存」，就要持續治療，故有些較周全的保障，特別提供高達

１００個月持續癌症保險賠償，陪伴癌症患者一起走過抗癌的漫漫長路。

新冠疫情自爆發以來，無疑為許多人帶來意想不到的壓力和挑戰，但除卻這場疫症，人生中

還有其他多場的健康戰役，我們必須提前心理、心理及保障準備，隨時奮起迎戰。



註：推廣活動及保險產品均須受有關條款、細則及不保事項所限制。

《ＡＸＡ安盛首席人壽及醫療保險業務總監 左偉豪》



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