《投資原理－陳榮達》穩經濟下利好基建板塊估值重估

《投資原理》上月俄烏局勢持續緊張、大宗商品價格急漲及中國疫情升溫令市場陷入波動，

市場一度憂慮國內防疫收緊會為中國經濟帶來額外下行壓力。不過，全力穩經濟為中央今年的政

策重點，兩會中更表示增長重任將落在基建投資，隨著市場憧憬寬鬆政策將會進一步加碼，基建

板塊有望受惠於此。

中國政府於去年底先後降準減息，更同時在中央經濟工作會議上提出，要推動經濟平穩有效

增長。今年首兩個月，內地經濟展現強勁的增長勢頭，製造業、基建投資等數據表現理想，官方

製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）連續兩個月處於５０以上，及後由於深圳及上海先後實施防疫

封鎖，國際地緣政治衝突加劇，３月ＰＭＩ回落至４９﹒５。不過，隨著局部地區疫情得到有效

控制，產能逐部恢復，加上東歐緊張局勢開始緩和，數據有望再次展開反彈。



＊疫情反彈，中央為實體經濟提供更大支持＊



基建投資方面，首兩個月全國固定資產投資則按年增長１２﹒２％，遠高於市場預期的中位

數５％，並較去年全年加快７﹒３個百分點。地方政府一向會透過發行專項債券以籌集資金而進

行大型基建工程，根據財政部最新數據，首兩個月全國發行新增專項債券８７７５億元（人民幣

．下同），已完成財政部提前下達１﹒４６萬億元新增專項債額度的逾６０％。期內，投資新開

工項目個數按年增長１﹒１倍，新開工項目計劃總投資增長６２﹒８％，反映基建投資增速有所

加快。

國內疫情反彈，中央在控制疫情及穩定經濟之間要取得平衡的確面臨不少考驗，但從政策角

度看，中國的通脹壓力較西方國家低，較有條件實施更多的寬鬆政策去刺激經濟，因此疫情因素

並沒有為市場帶來持續震盪，或反映投資者憧憬寬鬆政策將進一步加碼，認為疫情對經濟的衝擊

很快結束。中央近期向市場派定心丸，國務院副總理劉鶴於上月中主持金融穩定發展委員會會議

時強調，要積極出台對市場有利的政策。



＊鐵路網絡隨城鎮化率提高而擴闊＊



國務院總理李克強早前於常務會議上強調，穩經濟政策要「早出快出」，要部署用好政府債

券擴大有效投資，決定新開工一批條件成熟的水利工程，提高水資源保障和防災減災能力。會議

亦同時明確指出，今年３﹒６５萬億元新增地方政府專項債須在今年９月底前完成發行。此外，

中央預計今年全國一般公共預算支出，按年增長８﹒４％，高於５﹒５％的經濟增長目標，有助

支持基建投資繼續增長。

國內人均基礎設施資本存量只有發達國家的２０至３０％，鐵路密度仍低於先進國家，隨著

國內城市地區數量增加，即城鎮化率持續提高，鐵路密度亦將相應提升。近年全球自然災害頻繁

，國內去年多個省份先後爆發洪災，對水利工程的投資需求不斷上升，長遠來看，基建在驅動國

內經濟增長仍發揮重要作作用，亦利好基建股基本面。目前港股基建板塊的估值已變得相當吸引

，今年平均預測市盈率不足５倍，平均預測股息率近６厘，隨著今年中國基建投資將顯著增加，

基建板塊的估值有望迎來重估。《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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