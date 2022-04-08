《缸邊麗評－熊麗萍》糧食及資源趨緊，留意農業相關股

《缸邊麗評》恒指於上周終於突破２２５００點水平，由３月１８日低位１８２３５點開始

反彈，兩次均受阻於２２５００點，但今次最高見２２５２４。本周見調整，當中主要是憂慮美

國加息幅度有所擴大，加上中概股仍有不明朗，令新經濟股股價回調；而恒指、科指亦相應作調

整。經過一輪反彈，即使恒指下試２１５００點水平，亦屬溫和。



＊美息升得快，歐洲最尷尬＊



反而未來兩周巿況將是關鍵。歐、美及內地均有多項主要經濟數據公布，美國聯儲局５月份

會議加息０﹒５厘的預期雖正逐步消化，但對科技股份偏向不利；美國多項勞工市場數據顯示經

濟仍強勁，未來公布的通脹數據更受市場關注，令市場憂慮美國今次加息周期的利率勢重上３厘

。況且，未來環球商品和農產品供應緊張的情況下，各國通脹均只有上升趨勢，而目前最尷尬的

是歐盟國家。歐洲央行的「收水」動作較美國緩慢，而歐美多國對俄羅斯的制裁，令歐盟面對石

油及天然氣價格上升的壓力最大，通脹升幅料持續；大家需關注下周歐洲央行會議，貨幣政策會

否收緊，令歐洲經濟及股市更陷「兩難」局面。事實上，制裁俄羅斯對歐盟國家的經濟及通脹的

影響，遠較其他國家嚴重。

美國同樣面對通脹升溫問題，但暫時的數據顯示當地經濟仍有支撐，資金仍偏向美元資產，

一旦經濟增長數據轉差，美國債息倒掛的問題將觸動市場對經濟衰退的神經；加上美股估值偏高

，屆時美股料借勢向下。現在只能摸著石頭過河，觀察俄烏事件引發資源、糧食及金屬品等供求

不平衡的發展。



＊端視內地數據，會否加快寬鬆＊



港股未來兩周的另一關鍵，是內地公布３月份及首季經濟數據，包括生產物價指數、消費物

價指數、外貿，以及港股假期間（本月１８日）公布首季ＧＤＰ，零售及固投收據。首季數據欠

理想，加上內地疫情反彈，須留意人行在本月２０日的ＬＰＲ利率會否調低，以及進一步寬鬆財

政措施。港股經調整後應有較佳支持；當然，筆者仍關注中美關係及中概股的消息，上證指數

３０００點、恒指１８２３５是政策底。

全球各國珍惜自有資源、糧食，供求緊張只會持續，農業相關股份可逐步收集。本港上市的

選擇不多，焦點是中化化肥（００２９７）、中國心連心化肥（０１８６６）及第一拖拉

（０００３８）。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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