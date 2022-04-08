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08/04/2022 14:18

《缸邊麗評－熊麗萍》糧食及資源趨緊，留意農業相關股

　　《缸邊麗評》恒指於上周終於突破２２５００點水平，由３月１８日低位１８２３５點開始
反彈，兩次均受阻於２２５００點，但今次最高見２２５２４。本周見調整，當中主要是憂慮美
國加息幅度有所擴大，加上中概股仍有不明朗，令新經濟股股價回調；而恒指、科指亦相應作調
整。經過一輪反彈，即使恒指下試２１５００點水平，亦屬溫和。
　
＊美息升得快，歐洲最尷尬＊
　
　　反而未來兩周巿況將是關鍵。歐、美及內地均有多項主要經濟數據公布，美國聯儲局５月份
會議加息０﹒５厘的預期雖正逐步消化，但對科技股份偏向不利；美國多項勞工市場數據顯示經
濟仍強勁，未來公布的通脹數據更受市場關注，令市場憂慮美國今次加息周期的利率勢重上３厘
。況且，未來環球商品和農產品供應緊張的情況下，各國通脹均只有上升趨勢，而目前最尷尬的
是歐盟國家。歐洲央行的「收水」動作較美國緩慢，而歐美多國對俄羅斯的制裁，令歐盟面對石
油及天然氣價格上升的壓力最大，通脹升幅料持續；大家需關注下周歐洲央行會議，貨幣政策會
否收緊，令歐洲經濟及股市更陷「兩難」局面。事實上，制裁俄羅斯對歐盟國家的經濟及通脹的
影響，遠較其他國家嚴重。
　　美國同樣面對通脹升溫問題，但暫時的數據顯示當地經濟仍有支撐，資金仍偏向美元資產，
一旦經濟增長數據轉差，美國債息倒掛的問題將觸動市場對經濟衰退的神經；加上美股估值偏高
，屆時美股料借勢向下。現在只能摸著石頭過河，觀察俄烏事件引發資源、糧食及金屬品等供求
不平衡的發展。
　
＊端視內地數據，會否加快寬鬆＊
　
　　港股未來兩周的另一關鍵，是內地公布３月份及首季經濟數據，包括生產物價指數、消費物
價指數、外貿，以及港股假期間（本月１８日）公布首季ＧＤＰ，零售及固投收據。首季數據欠
理想，加上內地疫情反彈，須留意人行在本月２０日的ＬＰＲ利率會否調低，以及進一步寬鬆財
政措施。港股經調整後應有較佳支持；當然，筆者仍關注中美關係及中概股的消息，上證指數
３０００點、恒指１８２３５是政策底。
　　全球各國珍惜自有資源、糧食，供求緊張只會持續，農業相關股份可逐步收集。本港上市的
選擇不多，焦點是中化化肥（００２９７）、中國心連心化肥（０１８６６）及第一拖拉
（０００３８）。
《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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