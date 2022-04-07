【聚焦人幣】人幣中間價升１４０點子止兩連貶，報６﹒３６５９

《經濟通通訊社７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６５９，較
上個交易日升１４０點子，終止兩日連跌，上個交易日報６﹒３７９９。
聯儲局３月會議紀要顯示，面對４０年來最高通脹，該局計劃最快於５月啟動縮表，每月最
多９５０億美元，高於市場預測。紀要同時指出未來適合１次或多次加息０﹒５厘。美元連續第
５個交易日走高，美匯指數周三紐約尾盤升０﹒１８％，報９９﹒６５，盤中觸及９９﹒７７，
是２０２０年５月下旬以來最高紀錄。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３６５９ －１４０﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９３８１ －１８３﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１４２５ －１６５﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１２２ －２０﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３２０１ －２２４﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７８１１ －５９９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒４０２１ －３２８﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６８０１ －１３５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８２２０ －４１２﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０６８１ －４１９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６２３ ＋１９﹒５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒９０８３ －２５９１﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３０６４ ＋４８﹒００
１人民幣╱韓元 １９１﹒４６００ ＋４４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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