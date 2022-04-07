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07/04/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升１４０點子止兩連貶，報６﹒３６５９

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６５９，較
上個交易日升１４０點子，終止兩日連跌，上個交易日報６﹒３７９９。
　　聯儲局３月會議紀要顯示，面對４０年來最高通脹，該局計劃最快於５月啟動縮表，每月最
多９５０億美元，高於市場預測。紀要同時指出未來適合１次或多次加息０﹒５厘。美元連續第
５個交易日走高，美匯指數周三紐約尾盤升０﹒１８％，報９９﹒６５，盤中觸及９９﹒７７，
是２０２０年５月下旬以來最高紀錄。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３６５９　　－１４０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９３８１　　－１８３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１４２５　　－１６５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１２２　　　－２０﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３２０１　　－２２４﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７８１１　　－５９９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４０２１　　－３２８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６８０１　　－１３５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８２２０　　－４１２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０６８１　　－４１９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６２３　　　＋１９﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１２﹒９０８３　－２５９１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３０６４　　　＋４８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９１﹒４６００　　　＋４４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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