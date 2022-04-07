《鍾之日記》疫情陰霾罩神州，Ａ場拖累港股跌

《鍾之日記》４月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國聯儲局放鷹帶來市場震盪，嚇散隔晚美股，連累亞洲股市亦向下，港股今日表現反覆，

曾升逾百點後掉頭向下，失守十天線（現處２１９６２）。

恒指低開１７０點報２１９１０，一度倒升１５６點，高見２２２３６，但外圍股市受壓，

港股再度掉頭回落，更質穿十天線，臨近中午最多跌２９１點，午後跌勢一度喘定，不過內地股

市沽壓加大，加上其他亞洲主要股市收跌，拖累港股尾市曾跌３０１點，見２１７７９點全日低

；最終收報２１８０８，跌２７１點或１﹒２３％；連跌兩日累挫近七百點。國指跌１１３點或

１﹒４９％，報７４９５點。科指跌１１３點或２﹒５％，報４４７４點。大市全日成交只有

１１７３﹒３１億元。



＊滬綜指止兩連升，深成指失萬二關＊



上海昨日新增本土新冠肺炎確診和無症狀感染者逼近２萬例，連續六日創出新高，本輪累計

則已突破１０萬例。上海今日連續第二日開展全員新冠檢測。正在當地指導疫情防控工作的國務

院副總理孫春蘭表示，上海疫情防控形勢嚴峻複雜，上海承載著聯通內地及國際兩個市場的重要

功能，要統籌疫情防控和經濟運行，保障城市核心功能正常運轉，全力守護群眾安康。

疫情陰霾下，滬深股市受壓，滬綜指早段最多升６點或０﹒２１％，高見３２９０點，隨後

沽壓湧現，各板塊普遍下跌，此前強勢的地產股、石油、電力股大幅走弱，滬綜指收報

３２３６﹒７點，跌１﹒４２％，終止連升兩日。深成指高見１２２０５點後受壓回軟，收跌

１﹒６５％失萬二關；創業板指更跌挫２﹒１％。

兩市全日成交９２３０億元人民幣，較上一個交易日少４﹒５％。外資今日通過陸股通淨流

出６﹒０９億元人民幣，連續兩個交易日淨流出。人民銀行今日進行的１００億元人民幣７天期

逆回購，資金淨回籠１４００億元人民幣。

昨日召開的國務會議指出，中國經濟新的下行壓力加大，要適時靈活運用多種貨幣政策工具

，加大對實體經濟的支持，並決定對餐飲、旅遊、零售等特困行業在二季度實施暫緩繳納養老保

險費，以緩解企業資金壓力。分析人士認為，國內新冠疫情陰霾籠罩，經濟下行壓力之大有目共

睹，人行寬鬆政策或箭在弦上，工具箱內包括結構性寬鬆及降準降息等子彈隨時待發。



＊京東系高層變動，京東領挫３％＊



京東系管理層執位，當中京東（０９６１８）任命新ＣＥＯ，由總裁徐雷接替劉強東，擔任

京東集團首席執行官，並將以執行董事的身份加入京東集團董事會。劉強東將繼續擔任董事會主

席，致力於公司的長期戰略設計，重大戰略決策部署，年輕領軍人才培養和鄉村振興事業。

旗下京東健康（０６６１８）與京東物流（０２６１８）管理層亦有變動。徐雷、辛利軍及

許冉已辭京東健康非執行董事，同時任命吳鷹為獨立非執行董事。另一方面，陳岩磊、樊軍、許

冉及張雱已辭任京東物流執行董事，同時委任趙先德及張揚為獨立非執行董事。

京東全日跌３﹒２％，京東健康、京東物流雙雙跌逾２％。

其他科技股走弱，阿里（０９９８８）跌２﹒２％，騰訊（００７００）跌１﹒７％。

另外，上海新冠疫情未受控，據外電指，美團（０３６９０） 副總裁毛方現身政府防疫發

布會，或被部分交易員視為上海市政府認同美團社會價值和防疫工作重要性。美團今早股價低開

２％，其後迅速轉升，最多升７％見１７２﹒５元，惟午後再度轉跌，收跌１％，報１５９﹒３

元。



＊成本和售價倒掛，新能源車股捱沽＊



新浪報道指，原材料價格上漲超過一年，一位不願具名某車企內部人士稱，有部份新能源車

款成本和售價已經出現倒掛，基本上是賣一部蝕一部，相關股份也受壓，比亞迪（０１２１１）

跌１﹒５％；蔚來（０９８６６）挫４﹒１％；小鵬（０９８６８）無升跌；理想

（０２０１５）挫２﹒１％；吉利（００１７５）跌２﹒３％；廣汽（０２２３８）降３﹒７％

，長汽（０２３３３）跌１﹒２％。

據不完全統計，去年銷量前３０名的新能源汽車車型，今年已有近三分之二宣布了漲價。這

一波來勢洶洶的集體漲價潮，讓不少消費者和業內人士對新能源汽車產業發展產生擔憂。另一方

面，自２０２１年起，受全球晶元緊缺影響，汽車市場尤其是新能源汽車交車延期情況時有發生

。

按照中金公司的統計，當前新能源汽車的成本提升幅度在１０％－２０％，單車成本漲幅就

達到１萬元左右。顯然，對於原本價格較低的小型電動車來說，這絕不是一個小數目。



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