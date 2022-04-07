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07/04/2022 09:05

《投資心得－潘鐵珊》料續採積極派息政策，中再保估值有支持

　　《投資心得》中國再保險（０１５０８）是國內龍頭再保險集團，市場份額穩居第一，以再
保險總保費和淨保費規模計，中再集團全球再保險排名進六，躋身２０２１年《財富》世界
５００強和全球品牌價值５００強。

＊去年保費收入穩步增長，業務結構不斷優化＊
　
　　２０２１年，中再集團保費收入穩步增長，集團合併總保費收入為１６２７﹒３２億元（人
民幣．下同）；歸屬於母公司股東淨利潤為６３﹒６３億元，同比增長１１﹒４％；加權平均淨
資產收益率為６﹒８４％；每股分紅０﹒０４５元，同比增長９﹒８％。　
　　２０２１年，中再集團深入實施業務結構不斷優化，財務表現持續向上，橋社業務及境內非
車險業務驅動財產再保險業務表現強勁。年內，集團財產再保險境外業務佔比３２﹒４％，同比
提升１﹒５個百分點；財產再保險境內新興業務佔比７﹒８％，同比提升０﹒９個百分點；人身
再保險境內保障型業務佔比３７﹒６％，同比提升６﹒５個百分點；財產險直保非車險業務佔比
４８﹒０％，同比提升４﹒５個百分點。　
　　集團國際業務經驗豐富，境外機構拓展至１１個國家和地區，成為海外機構分布最廣的中資
保險公司；２０２１年集團境外業務保費收入佔比達１８﹒９％，境外投資資產佔比達
２５﹒９％。另橋社併購成效彰顯，收購橋社三年來實現業務，去年經濟資本回報率達
１４﹒８％。

＊信貸評級良好有利發展，於國內享龍頭地位＊
　
　　集團風險管理持續穩健，２０２１年保險板塊各經營主體綜合償付能力充足率均保持在
２００％以上，連續５年獲標普長期保險公司財務實力評級「Ａ」，連續１２年獲貝氏財務實力
評級「Ａ（優秀）」，信貸評級良好，有利發展。
　　未來增長動力方面，集團積極發展創新驅動業務，去年為相關國家重點戰略的財產風險保額
近２０億元，同比增長２８％；服務健康中國戰略的健康保障類再保險業務市場份額超過４０％
，新增創新產品近２００款。隨著國內再保市場規模的擴大，未來財務表現有望進一步提升，未
來上升空間大。
　　整體來看，再保業務在國內享絕對的龍頭地位，但現價ＰＢ僅約０﹒２８倍，見歷史低位，
估值吸引。中再保去年每股分紅０﹒０４５元，同比增長９﹒８％，現價股息率逾７厘，在業務
持續有新發展及收入穩增的支持下，預計未來集團將持續採取積極的派息政策，相信對估值有支
持，值得投資者關注。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶
持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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