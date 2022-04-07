【國務會議】李克強：特困行業緩繳養老保險費，適時運用貨幣工具

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國務院總理李克強６日主持召開國務院常務

會議，決定對特困行業實行階段性緩繳養老保險費政策，加大失業保險支持穩崗和培訓力度。部

署適時運用貨幣政策工具，更加有效支持實體經濟發展。



＊餐飲、零售、旅遊、民航、運輸等行業暫緩繳納養老保險費＊



會議指出，當前一些市場主體受到嚴重衝擊，有的甚至停產歇業，必須針對突出困難加大紓

困和就業兜底等保障力度。一是對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業，在

今年二季度實施暫緩繳納養老保險費，並將已實施的階段性緩繳失業和工傷保險費政策範圍，由

餐飲、零售、旅遊業擴大至上述５個行業，緩解這些行業特別是中小微企業、個體工商戶資金壓

力。

二是延續執行失業保險保障階段性擴圍政策，今年底前繼續向參保失業人員發放失業補助金

，向參保失業農民工發放臨時生活補助。

三是提高中小微企業失業保險穩崗返還比例，符合條件的地區可從６０％提至最高９０％；

允許地方再拿出４％的失業保險基金結餘用於職業技能培訓，並向受疫情影響、暫時無法正常經

營的中小微企業發放一次性留工培訓補助。



＊增加支農支小再貸款＊



會議指出，要適時靈活運用再貸款等多種貨幣政策工具，更好發揮總量和結構雙重功能，加

大對實體經濟的支持。一是加大穩健的貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕。增加支農支小

再貸款，用好普惠小微貸款支持工具，用市場化、法治化辦法促進金融機構向實體經濟合理讓利

，推動中小微企業融資增量、擴面、降價。

二是研究採取金融支持消費和有效投資的舉措，提升對新市民的金融服務水平，優化保障性

住房金融服務，保障重點項目建設融資需求，推動制造業中長期貸款較快增長。

三是支持重點領域和薄弱環節融資，設立科技創新和普惠養老兩項專項再貸款，人民銀行對

貸款本金分別提供６０％、１００％的再貸款支持。做好用政府專項債補充中小銀行資本等工作

，增強銀行信貸能力。



＊國內外環境複雜性不確定性加劇、有的超出預期＊



會議指出，當前中國經濟運行總體保持在合理區間，但國內外環境複雜性不確定性加劇、有

的超出預期。世界經濟復甦放緩，全球糧食、能源等大宗商品市場大幅波動，國內疫情近期多發

，市場主體困難明顯增加，經濟循環暢通遇到一些制約，新的下行壓力進一步加大，既要堅定信

心，又要高度重視和警覺新問題新挑戰。把穩增長放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、

推改革，切實穩住宏觀經濟大盤。保持經濟運行在合理區間，主要是實現就業和物價基本穩定，

要著力通過穩市場主體來保就業，綜合施策保物流暢通和產業鏈供應鏈穩定，保糧食能源安全。

