《思前想後－郭思治》大市呈浪高於浪形態，資金略積極或上試高位

《思前想後》踏進４月份，大市承接３月下旬之升勢不但進一步上升，且技術上更初呈突破

，只是在交投持續偏疏下，市內一直欠缺一股欲上衝之熾烈感，從走勢上看，大市自３月１５日

低位１８２３５點開始之反彈，在買盤力捧下，恒指卒於３月２３日一度高見２２４２３點，即

在短短７個交易日內，大市已急升４１８８點，其後出現回吐，而恒指亦於２８日一度跌至

２１２０２點，即在４個交易日內，恒指共回調１２２１點，由於低位沽壓漸消，加上買盤又滲

著湧現，故整個大市卒在緩步中再度推上，而恒指更於４月４日一度高見２２５２３點，單從走

勢上看，大市似初呈現浪高於浪之形態，只要資金之入市態度略為積極、在動力配合下，恒指可

能會伺機上試３月１日之高位２２９３７點。



＊若成交配合重越５０天線，或現短期升浪＊



再看移動線方面之表現，以恒指於４月４日報收在２２５０２點計，即已漸升離２０天線

（２１２３９點）及１０天線（２１９７８點），只要大市能保持此形態，技術上該可伺機上試

５０天線（２２８０４點），從技術上看，大市能自低位反彈並成功重越１０天線及２０天線，

只代表大市之跌勢已告喘定，且更進入急跌後之正常反彈中，但當大市進一步反彈並能成功重越

５０天線的話，則可能代表大市之反彈不但持續，且只要成交金額配合，大市或有機會發展成一

個短期升浪，以一個短期升浪所運行的時間約為４至６周計，則自３月１５日開始之回升，技術

上可能會延續至４月中，甚至４月底。



＊成交金額持續偏疏，升勢會漸受限＊



大市目前仍處４月份之上旬，而直到執筆一刻止計，本月恒指暫是由１日之低位２１５５８

點升至４日之高位２２５２３點，即月內之波幅暫為９６５點，首先，一個月之高低位是不該同

時出現於兩個交易日之內，加上９６５點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易

日，理論上定必有更大之波幅點出現，而從近日之市勢看，似乎是上尋高位之機會該較大，但有

一點需指出，由於大市之成交金額持續偏疏，擔心在動力不配下，大市之升勢會漸受規限。《香

港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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