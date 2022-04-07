【新冠肺炎】內地新增本土及無症狀連續兩日破兩萬宗，上海佔最多

《經濟通通訊社７日專訊》內地新冠疫情失控，昨日（６日）新增本土及無症狀破兩萬宗，

再創疫情爆發以來單日新高，並連續兩日破２萬關口。國家衛健委公布，４月６日全國新增確診

１３２３宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例３９宗；本土病例１２８４宗，吉林仍佔

最多有８９０宗，其中長春市７６６宗，吉林市１２２宗；上海３２２宗。

新增無症狀感染者２１７８４宗，其中本土２１７１１宗，首次突破兩萬宗；本土無症狀感

染病例中，上海佔最多有１９６６０宗，吉林省１５４６宗，其中吉林市有１４２３宗；河北

１３９宗；廣東４宗。另有９５宗由無症狀感染者轉為確診。



＊上海佔近２萬宗創新高＊



上海疫情仍然嚴峻，昨日新增本土個案近２萬人，達到１９９８２宗，本土病例連續第６日

創新高。海市新增的本土患者分布於浦東新區、黃浦區、靜安區和普陀區等地，多為本市閉環隔

離管控人員、在風險人群篩查中發現或由早前的本土無症狀感染者轉為確診患者。目前已追蹤到

的密切接觸者，均已落實集中隔離觀察，防疫人員對患者曾活動過的場所已進行終末消毒。

國務院副總理孫春蘭在當地指導疫情防控工作，她表示，上海疫情防控形勢嚴峻複雜，需做

好各項防控工作刻不容緩，要周密部署、精心組織，有序推進新一輪全員核酸檢測，提升核酸檢

測質量和效率，真正實現風險人員早發現、早管控，同時加快建設方艙醫院和集中隔離點。她又

指，上海承載聯通內地及國際兩個市場的重要功能，要統籌疫情防控和經濟運行，保障城市核心

功能正常運轉，全力守護群眾安康。（ｃａ）



