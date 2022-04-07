《輪證高清－孫明哲》加息縮表預期升溫，科技股淡倉見資金流入

《輪證高清》上星期本欄提到加息預期升溫，近日再有美聯儲理事表示以美國經濟目前復甦

的強度，足以支持一連串加息，並可以以較過去更快的速度縮減資產負債表。加息及縮表預期進

一步發酵，加上歐美對俄羅斯展開新一輪制裁的憂慮，科技股股價首當其衝，股價相對疲弱。再

者，中美在對美國上市的中概股審計要求仍不明朗，影響在港上市的科技股表現，資金近日流入

科技股的淡倉，當中以美團及騰訊淡倉較多資金流入。

投資者做淡個股的工具其實不多，最熟悉應該是期貨，但是期貨成交都主要在指數身上，個

股期貨的選擇不多，其流通量及成交都不能跟恒指產品比較，而且利用期貨看淡的損失可以是無

限（ｕｎｌｉｍｉｔｅｄｄｏｗｎｓｉｄｅ），因此亦會涉嫌到保證金。期權的情況跟期貨相似

，加上兩者都需要另開一個戶口，不能直接利用股票戶口買賣。

沽空正股比較簡單直接，但是不能所有券商會提供這服務予散戶投資者，亦有一個可沽空股

份的名單，而且沽空成本高。而逆向ＥＴＦ是近期較新的看淡工具，能透過股票戶口買賣，十分

方便，但只局限於指數，沒有掛鈎個別股份的產品。

而窩輪及牛熊證透過股票戶口直接買賣，無保證金，最大損失是全部金額，投資者可利用注

碼控制風險，是眾多選擇中簡單、透明、低成本的看淡個股工具。在同一個相關資產上，會有不

同條款的認沽證可供選擇，投資者在挑選時需特別小心，不宜只看成交選產品，應該從產品條款

出發，因為條款直接決定產品的風險，投資者需在風險及回報之間作出平衡，以中年期、輕微價

外、低街貨產品作部署。

以騰訊（００７００）認沽證為例，以價外程度１５％以內，即行使價３３０元以上、３個

月期以上作篩選，當中最高槓桿的是騰訊沽１１６３２，亦是低街貨的選擇，在相近條款產品挑

選高槓桿證，可在相近風險情況下擴大潛在回報，是較化算的選擇。以同樣條件（即約１５％價

外之內、３個月期以上）篩選美團（０３６９０）及京東（０９６１８）認沽證，會發現美團沽

１３９８５及京東沽１３１１４都是相近條款產品最高槓桿，都是合適的選擇。《高盛董事總經

理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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