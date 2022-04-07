【內房困局】首季房企發債同比降幅急擴至４３％，逾九成為國央企

《經濟通通訊社７日專訊》中國經濟在２０２２年初便因為疫情和地緣政治陷入泥澡，房地

產行業重新成為重點「扶持」對象。在持續利好政策影響下，一季度房企融資規模較２０２１年

底有所微升。不過，從同比來看，融資規模降幅較大。貝殼研究院的統計數據顯示，一季度房企

境內外債券融資累計約１７３３億元（人民幣．下同），同比下降４３％，降幅較２０２１年同

期擴大２０個百分點。另據克而瑞研究中心不完全統計，一季度１００家典型房企的融資額為

２０５５﹒１２億元，同比大幅下降５２﹒５％，比去年四季度微升１﹒８％。

從一季度發債情況來看，境內債發行佔比８０％，其中，發行人性質為國央企的佔比高達

９４％。從融資成本來看，境內方面，一季度債券平均票面利率３﹒６５％，較２０２１年同期

下降１１２個基點，環比上一季度票面利率下降４９個百分點。

業內人士認為，此前市場寄予厚望的融資增長點，併購債尚未形成規模，短期內對房企整體

的融資規模影響有限。政策回暖的傳導落地仍是一個較為緩慢的過程，房企的融資量將呈現緩慢

恢復的態勢，整體短期內仍保持較低的融資量。



＊國央企信用背書帶動融資成本大降＊



對於境內融資成本大降的原因，貝殼研究院認為，利率下降主要受到發債主體企業性質的

結構性影響，一季度境內共發行債券融資１２３筆，其中１１６筆發行人企業性質為國央企，信

用背書優厚的國央企會獲得更高的市場認可，從而獲得相對低廉的融資利率。

從企業表現來看，克而瑞研究中心指出，２０２２年有約７５％的房企融資規模同比有所減

少，規模減少的房企中有約３９％的企業同比降幅超過５０％。其中，ＴＯＰ１０規模的房企融

資規模下降幅度為３４﹒９％，降幅最小，該梯隊也是平均融資額最高的梯隊，主要由於該梯隊

有較多較為穩健的民營企業以及國企央企，為各個金融機構的白名單企業，融資情況相對正常。

而ＴＯＰ１１－３０的房企融資規模下降幅度最大，同比減少６６﹒４％。（ｗｌ）

