《廣匯論勢－鄭廣復》澳央行立場轉鷹，澳紐交叉盤上望１﹒１９



《廣匯論勢》美國聯儲局公布３月份貨幣政策會議紀錄，當中提到決策委員會繼續討論縮減

資產負債表，並指出在高通脹及勞動力緊絀的情況下，今次的縮表速度將較２０１７至２０１９

年時快，並且可在未來的一次會議啟動，而聯儲局副主席提名人布蘭納德（Ｌａｅｌ

Ｂｒａｉｎａｒｄ）亦認為，５月份除加息之外，當局亦應開始縮減資產負債表，這亦是筆者在

１月份預期，聯儲局在５月份將會雙管齊下－加息兼縮表。



＊聖路易聯儲行長籲大幅加息＊



會議紀錄又顯示，不少委員認為，今次可以更高的每月上限額度，甚或無上限額度去進行縮

表，但部分委員認為，在制訂每月縮表上限時，應考慮對市場運作造成的潛在風險，普遍認為應

該將每月債券購買額度限制在６００億美元，而按揭抵押證券（ＭＢＳ）的額度則為３５０億美

元，即總額９５０億美元。若然聯儲局在５月份開始縮表，今年將減少購買資產約７６００億美

元，要將資產負債表規模降至疫情前的４萬多億美元需時約４年。

至於加息幅度，會議紀錄指出，經濟數據令投資者預期聯儲局將以更快的速度結束寬鬆政策

，市場人士普遍已預期當局在３月份會議宣布加息０﹒２５厘，今年內合共加息１﹒７厘，較１

月份會議時的預期多出７０個基點。目前市場預期聯儲局在未來三個月的貨幣政策會議，皆會決

定加息半厘，最終令聯邦基金利率在今年底升至２﹒５厘。聖路易聯邦儲備銀行行長布拉德卻認

為，聯儲局應大幅加息，在今年餘下６次議息會議皆加息半厘以壓抑通脹，如此，聯邦基金利率

今年底將會達到３﹒５厘。



＊日圓短期失守１２５機會微＊



美元利率預期加快上升不利低息或負息貨幣，目前主要貨幣之中仍以瑞郎及日圓所受沽壓最

大，但美元兌日圓早前一度高見１２５﹒１０，聯儲局若一如市場預期在５月份會議宣布加息半

厘，並暗示在６、７月份仍會傾向加息半厘，則美元兌日圓有望再次上挑戰１２５關口，但對於

匯價能否在短期內上破該位作進一步攀升則有保留，畢竟美元兌日圓由３月初最低１１４﹒７０

升至３月底最高１２５﹒１０，已反映了絕大部分美日息差擴大的因素。再看日圓期貨價格走勢

，５、６、９月份皆呈現高水（７及８月暫無合約成交），９月份匯價將於１２３，較現匯低約

７０點子，美元兌日圓短期突破１２５的機會不大。

澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）上周二（５日）議息後宣布維持指標行利率在０﹒１厘，聲明指出

，全球許多地方的通脹急升，供應問題、俄羅斯入侵烏克蘭，以及各經濟體從疫情中復元產生的

強勁需求，都對物價構成上升壓力，因此導致債息上升及加息預期升溫。另外，ＲＢＡ指，澳洲

的本土開支隨著Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情減退而回升，家庭及企業的財政狀況良好，商業投資亦持續

上升，此外亦有大量建築工程有待完成。宏觀政策繼續支持經濟增長，國家收入亦受到商品價格

高企所推升，與此同時，價格上升對家庭預算造成壓力，水災亦對社區造成困難。



＊澳央行料通脹進一步攀升＊



不過，ＲＢＡ指出，勞動力市場反映澳洲經濟強勁，２月份失業率跌至４％的多年低位，職

位空缺及招聘廣告高企，ＲＢＡ預期今年失業率將會低於４％，並於明年維持在４％以下。至於

通脹方面，ＲＢＡ指出，澳洲通脹率雖然上升，但仍低於很多國家，澳洲整體及核心通脹率分別

為３﹒５％及２﹒６％，但ＲＢＡ預期通脹率在未來幾個季度將會進一步上升，５月份將會公布

最新預測。

另外，ＲＢＡ在聲明指出，在實質證據反映通脹率穩定在２至３％目標範圍之前不會加息。

然而，澳洲去年第四季通脹率為３﹒５％，而去年四個季度平均通脹率為２﹒８５％。換言之，

即ＲＢＡ等到通脹從３﹒５％跌回２至３％範圍並穩定下來後才會加息？！言論極不合邏輯，筆

者相信是因為澳洲由２０１４年第四季至２０２１年首季通脹率多在２％以下，ＲＢＡ在評論通

脹與利率時，慣性採用「Ｔｈｅ Ｂｏａｒｄ ｗｉｌｌ ｎｏｔ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｔｈｅ

ｃａｓｈ ｒａｔｅ ｕｎｔｉｌ ａｃｔｕａｌ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ ｉｓ

ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｙ ｗｉｔｈｉｎ ｔｈｅ ２ ｔｏ ３ ｐｅｒ ｃｅｎｔ



＊澳洲利率年底料近２﹒１厘＊



不論如何，ＲＢＡ既然預期通脹率在未來幾季將會進一步上升，早前亦已表示不排除在今年

內加息，雖然市場預期ＲＢＡ將於５月３日的議息會議維持利率不變，但預期在６月份會議加息

０﹒２５厘。根據ＡＳＸ的３０日銀行同業利率期貨，市場預期ＲＢＡ在６月份會議將會加息

０﹒２５厘，其後幾乎每次議息會議都會加息，至２０２３年９月，指標利率將會升至接近

３﹒４厘，而在今年１２月亦料升至接近２﹒１厘，不致令澳元與美元息差大幅拉闊，有助支持

澳元匯價上升。

澳元兌美元本周二（５日）高見０﹒７６６３後連續三日回調，並失守０﹒７５，技術上

２０日ＳＭＡ（約０﹒７４４５）為首個重要支持，在加息預期下，澳元兌美元應可維持自１月

２８日以來形成的升勢，中期可望挑戰０﹒８０。另一方面，投資者亦可留意澳元兌紐元交叉盤

，匯價自２０１３年１１月以來維持在１﹒１３以下橫行，現已重上１﹒０８，即使維持橫行走

勢，匯價仍有機會升至１﹒１３，而突破１﹒１３將視為中長期轉升訊號，屆時可以

１﹒１９００為首個上升目標，預期升至１﹒２３５０附近才會遇到較大阻力。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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