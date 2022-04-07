【大國博弈】據報佩洛西將於周日率團訪台，料展現美國對台支持

《經濟通通訊社７日專訊》綜合多地媒體報道，美國眾議院議長佩洛西帶領的議員訪問團，

將在出訪日本後，於本周日（１０日）到台灣訪問，若消息屬實，將會是２５年來在任美國眾議

院議長首次訪台。

台媒指出，４月１０日是《台灣關係法》的立法紀念日，佩洛西率團來訪可展現美國國會對

台支持，所以台灣當局正在緊鑼密鼓籌備迎接事項。（ｅｙ）（ｚｚ）

