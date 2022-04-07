【聚焦人幣】財新引述外匯局官員：外資投資境內資產仍以增配為主

《經濟通通訊社７日專訊》外資３月以來史無前例的規模撤出中國股債市場，Ｗｉｎｄ數據

顯示，３月，港股通北向通淨流出資金４５０﹒８３億元（人民幣．下同）；從每日數據看，３

月有１６天是淨流出，其中有３天的當日淨流出超過１００億元。此外，摩根大通研報測算稱，

３月的第三周，境外投資者共減持合計１１億美元的中國債券。

針對外界認為外資已更改對中國資本市場前景看法的觀點，國家外匯管理局有關部門負責人

對《財新》獨家回應稱，跨境證券投資短期波動，不意味著長期趨勢變化。目前境內外匯供求基

本平衡，３月結售匯順差較２月有所擴大。從未來趨勢看，外資投資境內資產仍會以增配為主。



＊與１﹒２５萬億美元存量相比，外資減持股債規模有限＊



上述負責人認為，近期受外部環境變化影響，外資投資境內股票和債券波動有所加大，是複

雜國際經濟金融形勢下的正常表現。證券投資項下跨境資金波動在正常、可控範圍內。最新數據

顯示，截至２０２２年２月末，外資持有中國境內債券和股票市值合計１﹒２５萬億美元與存量

相比，外資減持境內股、債市場規模相對有限，對人民幣匯率及跨境資本流動形勢的影響總體可

控。

在國內經濟穩定復甦支撐下，２月中國貿易、直接投資等實體經濟相關的跨境資金分別淨流

入２５６億和８８億美元，境內外匯市場供求基本平衡。３月跨境資金流入總體回升。截至３月

末，人民幣對美元匯率交易價為６﹒３４３３，較２０２１年末升值０﹒５％，而同期美元上漲

２﹒４％，說明人民幣匯率在全球表現相對穩健。另一方面境內外匯供求基本平衡。（ｗｌ）

