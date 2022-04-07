【政策解讀】聯儲強鷹，信証：改革調整存準率是阻力較小降息方式

《經濟通通訊社７日專訊》繼上周喊話早出台穩增長政策後，本周最新召開的國務院常務會

議進一步提出「適時靈活運用多種貨幣政策工具」，分析認為人行寬鬆政策或箭在弦上。但與此

同時，美聯儲鷹派作風激烈，加息和縮表進程不斷加快。中美貨幣政策快速走向截然相反的狀態

。中信証券固定收益研究團隊報告表示，貨幣政策工具豐富，為了更好發揮總量與結構雙重功能

，除了國務會議提及的科技創新和普惠養老兩項專項再貸款，還適合降準以及對存款基準利率進

行改革調整。

他們認為，商業銀行是貨幣政策傳導的核心，要促進寬信用，貨幣政策需要維持寬鬆的取向

，還需要疏通貨幣政策傳導機制，最大釋放貨幣政策的效能。壓降ＬＰＲ（貸款市場報價利率）

加點的幅度和降低以ＬＰＲ加點報價的貸款佔比，可以繼續釋放ＬＰＲ改革的效能；而壓縮存款

基準利率加點幅度和調整存款利率報價的加減點結構，可以起到降低銀行負債成本的效果。

除了結構性貨幣政策工具進一步支持之外，中信証券認為，總量性工具、改革降成本措施也

不能缺席。改革和調整存款基準利率，可能是在當前海外貨幣政策趨緊環境下阻力較小的降息方

式。（ｗｌ）

