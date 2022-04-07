【新冠肺炎】駐英使館捍衛「動態清零」，稱政策追求最低社會成本

《經濟通通訊社７日專訊》過去兩年多時間以來，中國對抗新冠疫情始終採取強硬政策，即

便在中國最大的金融城市上海，面對低致死率的奧密克戎病毒，「動態清零」的路線亦不曾改變

。大規模封城停工重創國內經濟、影響民生，同時對全球產業鏈運作造成嚴重破壞，因此招致不

少外界批評。中國駐英使館最新反駁英國一些傳媒聲稱中國動態清零政策不可持續的報道，強調

中國堅守動態清零是對國際抗疫和全球經濟穩定復甦的最大貢獻。

發言人表示，中國的動態清零不是要追求零感染，其目標是追求最低的社會成本，在最短的

時間內控制疫情，最大限度保障人民生命健康和正常生產生活秩序。中國的防控工作基本上都在

１至兩個最長潛伏期內快速處置、快速撲滅疫情。

駐英使館又強調，中國是２０２０年全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。２０２１年中

國國內生產總值突破１１０萬億元人民幣，比２０２０年增長８﹒１％，增量相當於排名世界第

六位經濟體的總量，人均ＧＤＰ達到１﹒２５萬美元，首次超過世界平均水平。事實證明，動態

清零做法符合中國國情，符合科學規律，路是對的，效果是好的。（ｗｌ）

