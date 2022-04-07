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07/04/2022 17:01

【新冠肺炎】上海確診居高不下，傳下周起外資航空載客率降至四成

　　《經濟通通訊社７日專訊》上海新增本土新冠陽性感染者連六日創出新高，單日已逼近２萬
例，本輪累計已突破１０萬例，但疫情仍未見頂。為減少輸入壓力，據《路透》引述兩名知情人
士透露，從下周一（１１日）到４月底，上海市將把外資航空公司國際航班的載客率限制在
４０％以內。此前的載客率上限為７５％。（ｗｌ）

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