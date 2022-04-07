【ＦＯＣＵＳ】聯儲鋪排「最鷹」戲碼，負財富效應狙擊通脹？

【ＦＯＣＵＳ】牛仔褲、阿斯匹林、３０年抵押貸款利率……相比百物騰貴，債券市場、木

頭

姐旗艦ＡＲＫ ＥＴＦ、對沖大鱷老虎環球基金……卻齊現史詩級崩盤。曾經最鴿的聯儲準二把

手布雷納德，周二（５日）以抗通脹悍將沃克爾（Ｐａｕｌ Ｖｏｌｃｋｅｒ）的名言大放鷹聲

，周三（６日）公布的３月會議紀要再接再厲，鋪排出「激進加息＋倍速縮表」戲碼，似要以另

類「負財富效應」狙擊通脹失控。



＊揚言「激進加息＋倍速縮表」＊



一場俄烏戰爭，令４０年一見的花旗國通脹雪上加霜。除了汽油、食品價格飆升，連牛仔褲

、

阿斯匹林也未能倖免；眼見高通脹逼得秘魯、希臘民眾上街抗議，而拜登支持率節節下跌，挽救

美聯儲的信譽已到千鈞一髮之際。

最明顯的信號是曾經最鴿的聯儲副主席提名人選布雷納德，在最新書面講話開門見山引用沃

克爾名言，「失控的通脹將是對經濟持續增長的最大威脅」，重申壓低通脹是第一要務。

緊接其後公布的聯儲３月會議紀要更明確，「許多與會決策者表示，準備在即將到來的政策

會議上大幅升息５０基點，以努力控制物價」「與會決策者普遍同意，每月將美聯儲所持資產縮

減最多９５０億美元，作為對抗通脹急升的另一種工具。」那麼，「激進加息＋倍速縮表」雙板

斧，能否在中期選舉前將通脹拉回２％的政策目標？



＊「Ｆｅｄ ＰＵＴ」順風恐暫變逆風＊



對於前者，貨幣市場預期聯邦利率今年底將達２﹒４９３％，相當於全年加息近２５０基點

為近３０年來最激進。但若按美國國債總額逾３０萬億美元計，若年底加息至２﹒５％，理論上

單是多付的利息一年已超過半個基建法案。

對於後者，儘管每月縮表最多９５０億美元（６００億國債和３５０億ＭＢＳ）將是上一輪

縮表（２０１７至２０１９年）縮表步伐的近兩倍，但若按之前到期後不再投資的做法，鑒於未

來逾一年的每月ＭＢＳ到期數都遠低於３５０億美元，換言之，除非聯儲直接拋售，否則每月縮

表規模很難達到９５０億美元上限。

加上雙板斧難改變的供應端短缺、產業鏈斷裂，聯儲今次「沃克爾２﹒０」上身，鋪排出「

激進加息＋倍速縮表」戲碼，似要以另類「負財富效應」，從壓制需求端來狙擊通脹失控。看看

以史上最快速度飆升的美國３０年抵押貸款利率（增加供樓負擔）、開年至今再挫近三成的木頭

姐旗艦基金、首季同虧３４％的老虎環球的旗艦對沖基金……

當「Ｆｅｄ ＰＵＴ」順風變作逆風，「Ｄｏｎ＇ｔ ｆｉｇｈｔ ｔｈｅ Ｆｅｄ」或同

樣適用。樂觀消息是，會議紀

要明言，「與會決策者強調，政策路徑將取決於未來經濟和金融進展，以及其對前景的影響，將

於每次會議更新政策立場評估。」

