《法證攻防－林恩》新能源車企公布３月銷售交付數據

《法證攻防》多間新能源車企公布３月產銷或交付數據。比亞迪（０１２１１）２０２２年

３月新能源汽車銷量破單月紀錄，錄得１０４８７８輛，按年升３３３﹒１％，按月升

１８﹒８％。２０２２年１－３月累計交付量高達２８６，３２９輛新能源汽車，按年升

４２３％。公司宣布自今年３月起停止燃油車整車生產，未來將專注於純電動和插電式混合動力

車業務。

上周二（２９日）至本周一（４日），比亞迪股價錄得５連升，累計升幅超過１５％。在衍

生品市場資金流方面，比亞迪在這５日錄得約８３４萬元資金淨流出牛證和認購證，反映持有看

好比亞迪產品的投資者偏向離場。同時亦有投資者留意看淡的產品，期間共錄得熊證和認沽證淨

流入約８２８萬元。

理想汽車（０２０１５）計劃發布全球智能旗艦ＳＵＶ：理想Ｌ９，定價區間約為人民幣

４５－５０萬元。理想Ｌ９將搭載全自研的旗艦級智能駕駛系統，採用高性能攝像頭作為主要感

知來源，配備車規級激光雷達，算力平台包含兩顆英偉達Ｏｒｉｎ－Ｘ處理器。理想汽車

２０２２年３月新能源汽車交付量錄得１１０３４輛，按年升１２５﹒２％，按月升３１﹒１％

。第一季度累計交付量高達３１７１６輛新能源汽車，按年升１５２﹒１％。小鵬汽車

（０９８６８）２０２２年３月智能車交付量錄得１５４１４輛，按年升２０２﹒１％，按月升

１４７﹒６％。第一季度累計交付量高達３４５６１輛智能車，按年升１５９﹒１％。蔚來汽車

（０９８６６）２０２２年３月新能源汽車交付量錄得９９８５輛，按年升３７﹒６％，按月升

６２﹒９％。首季累計交付量高達２５７６８輛新能源汽車，按年升２８﹒５％。《法國巴黎銀

行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



