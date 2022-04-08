《陸言堂－陳永陸》港股缺明確方向，聖諾醫藥（２２５７）可留意

《陸言堂》經過３月份的大幅波動後，踏入４月份港股似乎沒有明確的方向，２０天平均線

有不錯的支持，但似乎沒有動力收復５０天平均線的阻力。當然，投資者正在等待利好消息，當

中包括人行何時「放水」，又或者中概股被美國除牌的陰霾何時可以解決，都是市場關注的重點

，相信在這些問題明朗前，又或者內地疫情真正穩定後，港股才可望再度上試５０天平均線甚至

２３０００點的關口。



在美掛牌的中概股近期因為政策原因，成資本市場的主要沽售對象，不過由於中美之間都希

望解決有關問題，加上中美之間都要為經濟增長努力，所以中美的關係反而有破冰的機會。故此

，分別在中美兩地擁有研發中心、產銷資源的公司，其實未來的發展空間仍然十分理想，而且不

少於兩地開展的臨床試驗，也是分別開來各自進行，這對後續新藥商業化上市的確定性得到不少

保障，其中聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）便具備有關條件。



基於ＲＮＡ（包括ＲＮＡ干擾（ＲＮＡｉ）和信使ＲＮＡ（ｍＲＮＡ））治療學的發展正處

於一個新時代的曙光，相信其有潛力作為從根本上改變患者治療結果的治療方法，而與傳統的化

學藥物和生物藥物不同，基於ＲＮＡ的療法可以帶來細胞內治療效果，從而使它們更加精準和高

效的實施靶向治療。例如，針對Ｃｏｖｉｄ－１９的ｍＲＮＡ疫苗表明基於ＲＮＡ治療方法可以

快速開發，並且具有很高的療效，而聖諾醫藥－Ｂ是唯一一家在港上市的ＲＮＡｉ生物技術公司

，亦是該領域的先驅，尤其是在癌症治療領域，其核心在研新藥ＳＴＰ７０５已在ＩＩ期臨床試

驗，亦是全球最先達到此階段的相關ＲＮＡ療法的在研腫瘤治療新藥。



基於ＲＮＡ療法可以針對以前無法治療的病症，提出有可能的治療方法，市場已普遍認為

ＲＮＡ療法將是未來醫學領域的開發重點。根據Ｃｈｉｎａ Ｉｎｓｉｇｈｔｓ

Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｃｙ的資料，預計ＲＮＡｉ療法的全球市場規模將從２０２０年的４億美元

增長到２０３０年的２０９億美元，顯示出巨大的市場發展空間。不過ＲＮＡ療法所面對的挑戰

亦不少，其中的主要挑戰是如何有效地將ＲＮＡ遞送到靶向細胞的正確位置。聖諾醫藥－Ｂ由於

有多年豐富經驗，已設計了專有的多肽納米顆粒（ＰＮＰ）和新型ＧａｌＮＡｃ ＲＮＡｉ遞送

平台來解決藥物遞送的問題。



另外，聖諾醫藥－Ｂ的核心在研藥物ＳＴＰ７０５，是一種雙靶點ＴＧＦ－ １╱ＣＯＸ

－２抑制劑，利用局部給藥的ＰＮＰ遞送平台直接注入病變組織，以作針對原位鱗狀細胞癌

（ｉｓＳＣＣ）的治療，目前已在美國成功完成ＩＩａ期臨床研究。此外，更廣泛的皮膚纖維化

和肝癌等的其他適應症也在進行中。同時，另一核心在研新藥ＳＴＰ７０７則是一種雙靶點

ＴＧＦ－ １╱ＣＯＸ－２抑制劑，設計用於通過修改後的ＰＮＰ遞送平台進行全身給藥的系

統管理，並已在美國啟動了針對實體瘤的Ｉ期臨床試驗，旨在用於其他適應症，例如通過靜脈給

藥的肝癌和肝纖維化以及肺癌和肺纖維化。



由於聖諾醫藥－Ｂ擁有一支在發現、開發和商業化ＲＮＡ療法方面具有豐富經驗的管理團隊

，將有利於其推進不斷豐富的ＲＮＡ治療產品管道，其中不僅包括其核心資產ＳＴＰ７０５以及

其他資產，例如ＳＴＰ７０７、ＳＴＰ３５５（ＴＧＦ－ １╱ＶＥＧＦＲ２）和

ＳＴＰ３６９（ＢＣＬ－ｘＬ╱ＭＣＬ－１），市場預期ＳＴＰ７０５及ＳＴＰ７０７於

２０３０年，將產生ＰＯＳ加權銷售額達到１０﹒０３億美元及５３００萬美元，以此計算，聖

諾醫藥－Ｂ的合理股價約１００元，加上近日資金似乎重新留意生物股，相信聖諾醫藥－Ｂ的股

價亦可望受惠，現價值得留意。《獨立股評人 陳永陸》



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