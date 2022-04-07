【特首選戰】馬逢國不認同李家超民生議題弱，狄志遠冀李促進和諧

《經濟通通訊社７日專訊》政務司司長李家超昨日（６日）向特首辭職，即時開始休假，待

中央批准辭職後，將參選下任特首。全國人大代表馬逢國認為，李家超絕對是下任行政長官合適

人選，因李家超長時間在政府工作，過去的職務對政府工作有全面掌握，在２０１９年社會事件

以及抗疫方面，看到李家超的領導能力，只是以往未有機會發揮。他又讚揚李家超有底線、有原

則，做事務實，待人接物誠懇，而且人緣不錯。

馬逢國不認同李家超民生議題弱，以前他不在這些工作崗位上，所以沒有機會表現，若李家

超當選行政長官，可靠組班補足能力。



＊狄志遠：李家超須展現如何促進和諧＊



新思維主席、社福界立法會議員狄志遠則認為，中央對李家超信任是不容置疑，但他如何經

營香港民心、爭取民心，是他短時間內最重要工作，因為香港是「一國兩制」，不是「一國一制

」。

狄志遠指，香港社會仍處於撕裂局面，防疫工作困難重重，反映市民對政府仍不信任，因此

社會和諧好重要，李家超讓市民感覺是「武官」，公眾形象是硬朗，但作為特首要「有硬有軟」

，要多點促進和諧，與社會對話，對年輕人有寬容。他又指，李家超在福利政策的認知有猶豫，

認為他參選特首班底好重要。

狄志遠表示，假如只有一人參選下任特首，不太理想，即使只有一名候選人，也希望他多

面向社會和市民，選舉不只是１４００多人的事。



＊林健鋒：李家超能凝聚人才管治香港＊



行政會議成員、商界（第一）界別立法會議員林健鋒表示，在李家超任職警隊時已認識他，

認為他有膽識、執行力強，在警隊工作時，多方面了解社會情況，亦曾跟進不少商業罪案，對商

界運作有一定認識，並與行業人士交流合作，稱讚李家超能細心聆聽並跟進業界訴求。他又指，

外界可能質疑李家超欠缺處理工商金融問題的經驗和能力，但有信心他能凝聚人才、管治香港。

被問及能否扭轉香港人才流失的局面，林健鋒指，相信李家超能團結香港各界重新出發，重

振經濟，鞏固本港的國際金融中心地位，以及融入國家發展大局。至於特區政府官員被外國制裁

，會否影響與其他國家的經濟聯繫，他認為不論誰人做特首都會遭到制裁，官員亦可能會受害，

但不會影響特區政府工作，又指在《港區國安法》實施後，社會更穩定，人才未見流失。

（ｈｙ）





