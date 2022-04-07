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07/04/2022 11:59

【國安立法】韋彥德否認因政治壓力而辭任終院海外法官

　　《經濟通通訊社７日專訊》英國最高法院正副院長韋彥德（Ｌｏｒｄ　Ｒｅｅｄ）和賀知義
（Ｌｏｒｄ　Ｈｏｄｇｅ）辭任香港終審法院非常任法官，被行政長官林鄭月娥質疑涉及政治操
弄。韋彥德接受英國國會質詢時，否認受政治壓力的說法，稱有關說法屬錯誤解讀
（ｍｉｓｔａｋｅｎ　ｒｅａｄｉｎｇ），辭任並無受到任何政治人物的壓力。

＊林鄭稱無補充回應＊

　　林鄭月娥今日在抗疫記者會中，被問及對韋彥德最新說法的回應時，僅稱較早前已發聲明詳
細回應事件，不想再作補充。
　　　韋彥德解釋，因為自己的關注而做出辭任的決定，並在會面中，得悉他和英國政府官員的
觀點一致。他重申，香港政治參與和言論自由持續受侵蝕，尤其去年底及今年初更顯著惡化，留
任本港終院將破壞英國最高法院的利益。

＊其他法官可自行決定留任＊

　　韋彥德又稱，他主動要求英國外相及司法大臣開會討論，事件對英國法院的司法獨立並無損
害，本身不是被逼離開香港。
　　至於另有５名英國卸任的法官繼續留任終審法院，韋彥德表示，５人身份不同且已卸任，應
由他們自行決定。賀知義則稱，不應將辭任視為批評其他持不同意見者。（ｃｌ）（ｚｚ）

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