《國企紅籌》康希諾（６１８５）８４８２萬人幣回購３２萬Ａ股

《經濟通通訊社７日專訊》康希諾生物－Ｂ（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，截

至３月底，累斥約８４８２萬元（人民幣．下同）回購３２﹒５萬股Ａ股，佔約０﹒１３１３％

股權。

該集團指，以集中競價交易方式回購股份，每股最高和最低回購價分別為２６９﹒０７和

２５３﹒０２元。該集團早前指以不超過３億元回購Ａ股。（ｗｈ）

