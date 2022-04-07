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07/04/2022 07:53

《國企紅籌》康希諾（６１８５）８４８２萬人幣回購３２萬Ａ股

　　《經濟通通訊社７日專訊》康希諾生物－Ｂ（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，截
至３月底，累斥約８４８２萬元（人民幣．下同）回購３２﹒５萬股Ａ股，佔約０﹒１３１３％
股權。
　　該集團指，以集中競價交易方式回購股份，每股最高和最低回購價分別為２６９﹒０７和
２５３﹒０２元。該集團早前指以不超過３億元回購Ａ股。（ｗｈ）

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