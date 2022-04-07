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07/04/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒１億人幣，買中海油沽港交所

　　《經濟通通訊社７日專訊》昨日（６日）恒指低開２８２點，報２２２２０點。最高跌
２５７點報２２２４４點，最低跌４８７點報２２０１５點。恒指收報２２０８０點，跌４２１
點或１﹒８７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２２﹒１億元人民幣，增加９﹒３８倍。北水淨買入最多的個
股依次是中國海洋石油（００８８３）、中國海外發展（００６８８）、美團（０３６９０）；
淨賣出最多的依次是香港交易所（００３８８）、騰訊控股（００７００）、華潤啤酒
（００２９１）。
　　主板成交１３４２﹒２２億元增加３０﹒６％。其中港股通成交３９５﹒８億元，佔總成交
２９﹒５％。

＊中海油去年純利增近兩倍＊

　　中海油去年純利７０３﹒２億元，按年升１﹒８２倍，期內收入２４６１﹒１１億元，升
５８﹒４％，不過為免影響Ａ股發行進度，決定暫不派發末期息及特別息，惟公司維持承諾未來
三年派息率不低於４０％，還將於適當時機進行股票回購。花旗指，中海油業績超出預期，Ａ股
上市後有可能進行回購和宣布派息，任何下跌都將是一個買入機會，基本面強勁也應有助於減輕
延遲派息對股價的負面影響，維持「買入」評級，目標價由１６港元上調４﹒４％至１６﹒７港
元。
　　中國海洋石油升５﹒２２％報１１﹒７元，北水淨買入１２﹒１億元；中國海外發展升
５﹒８２％報２６﹒３５元，北水淨買入９﹒３億元；美團跌３﹒６５％報１６０﹒９元，北水
淨買入９億元。
　　香港交易所跌３﹒３４％報３５８﹒４元，北水淨賣出６﹒２億元；騰訊控股跌２﹒３１％
報３８１元，北水淨賣出２﹒９億元；華潤啤酒跌５﹒９５％報４５﹒８元，北水淨賣出２﹒５
億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　１２﹒０８
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　　９﹒３１
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　９﹒０３
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　４﹒５９
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　　１﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－６﹒２５
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－２﹒９２
　　華潤啤酒　　　（００２９１）　　　　　－２﹒４５
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－２﹒２２
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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