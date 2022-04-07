《日入而息》傳譚耀宗任李家超競選辦主任，保就業計劃增半額資助

《今天重點》

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傳李家超競選辦設於中環廣場，譚耀宗出任競選辦主任；李家超委任吳文華、陳清霞及黃永光為

選舉開支代理人；林鄭：暫未有政務司司長署任安排，將重新任命資審會主席

郭炳聯：深信李家超有能力為香港未來謀福祉；李澤鉅指將會提名李家超參選下屆特首

林鄭稱新一輪保就業不設月薪上限，增設半額資助；臨時失業援助接獲３６萬宗申請，最快下周

二收到資助

本港新增２６４４宗確診，核酸檢測陽性１３６８宗；再多９７宗死亡個案，第五波累計８３４

４人離世

人行１００億逆回購利率持平，今淨回籠１４００億元；實現綠色金融與轉型金融銜接，形成政

策舉措

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《即日市況》

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恒指低收２７１點報２１８０８，科指跌１１３點報４４７４

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《深滬股市》

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滬綜指收跌１﹒４２％，疫情加劇經濟下行壓力

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《美元匯價》

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英鎊反彈後料仍要下試１﹒３０

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《公司資訊》

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日本初創公司採用吉利（００１７５）電動車提供車隊服務；吉利汽車首季總銷量按年跌２％至

３２﹒６萬部

騰訊（００７００）旗下企鵝電競６月７日終止運營

亞洲果業（０００７３）間接全資附屬向主要股東貸出７００萬元人民幣

德盈控股（０２２５０）早將發展更多新ＩＰ，疫情對集團影響不大

領展（００８２３）辧公室租賃已迅速回暖，近期不少公司遷往核心商業區

朸濬國際（０１３５５）附屬簽訂第二份有關租賃中國物業的意向書

利興發展（０００６８）附屬出售日本土地，涉２億日圓

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《國企紅籌》

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廣汽集團（０２２３８）３月汽車銷量按年增３１％至約２２﹒７萬輛

復宏漢霖（０２６９６）研發治療癌症藥物獲得ＦＤＡ孤兒藥資格認定

中遠海發（０２８６６）料今年集裝箱市場需求量大，次季訂單已排滿

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《神州民企》

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據報恒大案件集中管轄權調整，以提升效率

特步國際（０１３６８）首３個月零售銷售按年增加３０％至３５％

錦藝集團（００５６５）４月２０日開董事會會議，建議宣派特別息

祥生控股（０２５９９）３月總合約銷售額約２４﹒９１億元人民幣

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《中國要聞》

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中國交建ＲＥＩＴ首發獲逾４百億認購，將啟比例配售

聯儲強鷹，信証表示改革調整存準率是阻力較小降息方式

分析表示人行寬鬆政策或箭在弦上，且不局限於降準降息

中國與新西蘭自貿協定升級，擴貨物、服務及投資開放

廣州發布元宇宙專項扶持政策，人才購房補貼最高５００萬

上海將建立保供白名單，解封批發市場、電商大倉等

第１３１屆廣交會將於４月１５－２４日轉由線上舉辦

網傳上海防疫通行證千元一張，上海警方闢謠

六部門表示「十四五」嚴控煉油、磷銨、電石等新增產能

上海連續第二日開展全員新冠檢測

深圳支持金融科企上市，有利大灣區項目可獲落戶獎勵

評級報告存在虛假記載，大公國際被罰近５００萬元人民幣

海口監管約談美團優選等８家電商，要求不得隨意漲價

人行１００億逆回購利率持平，今淨回籠１４００億元；實現綠色金融與轉型金融銜接，形成政

策舉措

商務部表示去年中新雙邊貿易同比增３６﹒４％再創新高

杭州今年計劃供應宅地約１１０３公頃，佔總量２３％

美再批９５００萬美元對台軍售，陸國防部提嚴正交涉

微信表示已支持試點地區使用數字人民幣支付功能

四川省投資集團原副總經理杜虹被查，去年１０月剛退休

國家糧食局原副局長徐鳴涉嫌受賄遭福建檢察機關起訴

華為任正非稱要合理收取專利費，太低遏制創新

圓通速遞國際料今年毛利表現及市場環境與去年相約

深圳銀保監表示支持保險機構依法合規發展互聯網保險業務

深圳證監局表示對「偽私募」等亂象堅持零容忍

國家能源集團首季產煤同比增６﹒７％至１﹒５２億噸

特斯拉召回逾１２﹒７萬輛進口及國產Ｍｏｄｅｌ ３

深圳表示擴大金融支持政策覆蓋面，扶持風投創投機構發展

安永表示香港投融資環境持續優化，中概股回歸浪潮將至

交銀國際料金融穩定保障基金不會直接參與金融市場

中國３月外儲環比降逾２５８億美元，連跌第三個月

貝萊德傳減持內房垃圾債，數月以來首次

首季房企發債同比降幅急擴至４３％，逾九成為國央企

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《寶島快訊》

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台股收大幅收跌２％，台積電不回應會否與基辛格會面

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《其他消息》

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韋彥德否認因政治壓力而辭任終院海外法官

新一期首階段消費券今日發放，多名市民凌晨拍卡領取

林鄭稱新一輪保就業不設月薪上限，增設半額資助

臨時失業援助接獲３６萬宗申請，最快下周二收到資助

邵家輝稱市民謹慎出行，料今期消費券短期效應遜去年

政府就完善選舉制度投放１６１６萬宣傳

合資格非永久居民明起可透過保證人，申請延長逗留期限

深股通額度全日用近４億元，外資連續兩日淨流出；滬股通額度全日用近２９億元，外資通過陸

股通流出６億

八達通表示今期消費券七成人選用，有信心下期維持佔比

ＦｒｅｉｇｈｔＡｍｉｇｏ連接信保局出口信用保險服務

戴德梁行料次季商舖租金下跌空間不大，第三季漸復甦；戴德梁行料次季寫字樓租金跌最多１％

，下半年將平穩

梁永勝本月１９日出任政府經濟顧問，接替歐錫熊

證監會公開批評高雲紅及馮雪蓮違反《收購守則》

金管局表示３月底官方外匯儲備資產減至４８１６億美元

香港忠意保險夥眾安銀行開展銀行保險業務合作

安永表示國內政策環境持續向好，ＴＭＴ中概股回歸浪潮將至

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《俄烏開戰》

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俄羅斯向安理會稱，美國在中俄邊境建６０生物實驗室

拜登指美方制裁１年，俄羅斯經濟倒退１５年

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《大國博弈》

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據報佩洛西將於周日率團訪台，料展現美國對台支持

美副國務卿促北京汲取俄教訓，若犯台國際社會必回應

傳佩洛西訪台，陸方：國會是政府組成應奉行一中原則

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《特首選戰》

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傳李家超競選辦設於中環廣場，譚耀宗出任競選辦主任

暫未有政務司司長署任安排，將重新任命資審會主席

李家超中環廣場視察，獲譚耀宗讚可團結社會改善民生

李家超今早未有回應傳媒提問

李家超辭任政務司司長，政府罕有未交代署任安排

譚惠珠料李家超請辭將快獲批，一人競選非成先例

陳積志稱李家超是好領導，祝對方工作順利

馬逢國不認同李家超民生議題弱，狄志遠冀李促進和諧

李家超委任吳文華、陳清霞及黃永光為選舉開支代理人

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《新冠肺炎》

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本港新增２６４４宗確診，核酸檢測陽性１３６８宗

再多９７宗死亡個案，第五波累計８３４４人離世

專家表示６０歲或以上已打３針人士，３個月可打第４針

內地新增本土及無症狀連續兩日破兩萬宗，上海佔最多

上海確診居高不下，傳下周起外資航空載客率降至四成

全港郵政局下周一起恢復正常營業時間

公務員事務局呼籲政府人員明天起一連３天做快測

匯豐下周一起最多五成員工返辦公室，鼓勵參與快測

台灣增３８２宗本土確診，續創今年以來單日新高

國際航空運輸協會表示香港不再是國際航空樞紐

洪為民生日宴，食環署向６名顧客發７張罰款通知書

深圳福田區發放１億元消費券，含五千萬汽車消費補貼

管理層出席政府防疫發布會，美團調千人赴滬抗疫

落馬洲河套區應急醫院首期竣工，提供五百張負壓床位

許正宇呼籲金融業界未來三天積極參與全民快測

防疫包派發工作大致完成，５日共派３００萬份

歐家榮希望學生上課前做檢測，有病徵不可上學

駐英使館捍衛「動態清零」，稱政策追求最低社會成本

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