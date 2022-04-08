《運籌帷幄－梁業豪》恒指期貨中期重要阻力位２５０５７

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

中性和顯著向淡。來到全周最後一個交易日，港股大市的短期形勢並不理想，投資者仍須面對或

會出現的進一步調整。恒指期貨陰陽燭周線圖上，本周錄得陰燭的機會很大，陽燭與陰燭交替式

出現的局勢不變。本周至今價位曾高見２２５３５，低於去年１２月下旬低位２２６６３。這個

關口十分重要，因「一浪低於一浪」的局勢仍未有跡象會被破壞，即中線淡友依然佔了上風。

當然，中期重要阻力位應看２月上旬高位２５０５７；只有於該位被升越後，好友才算成功

重奪市場控制權。技術分析指標方面，日線圖ＲＳＩ已跌回了其５天平均線之下，ＳＴＣ的％Ｋ

則正欲跌穿％Ｄ，發出沽空訊號。至於保歷加通道、ＳＡＲ和ＭＡＣＤ，則均仍屬利好。最後，

ＤＭＬ的＋ＤＩ不宜跌穿－ＤＩ，確認短期升浪已經正式告一段落。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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