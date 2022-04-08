《窩輪匯智－陳恩因》睇跌唔係咁簡單選認沽證有法

《窩輪匯智》本星期港股只有四日市，恒指由高位回調連跌多天，失守１０天線並下試

２１８００點支持。在北水稍事休息的背景下，大市整體交投及相關輪證資金流量都有轉靜的情

況。

統計截至４月７日的過去五天，好倉資金集中流入幾隻重磅股，騰訊（００７００）、美團

（０３６９０）、港交所（００３８８）的認購證分別流入３１００萬、２１００萬及１６００

萬元，牛證方面則以恒指最顯著，累計流入超過１﹒１億元。與此同時，認沽證資金亦有不少人

留意，當中納指１００認沽證流入３１００萬元，恒指熊則有２８００萬元淨入。從以上資金流

向可見，投資者好淡看法較分歧，可謂勢均力敵。

筆者經常聽到投資者習慣造好倉博反彈，但一說到看淡做認沽證，則不知如何入手。若以窩

輪作選擇，其實兩者原理相類似，但亦有些地方做淡時要份外留意。首先，跌市的行情若來得較

急，亦即波動性有機會伴隨恐慌上升，帶動引伸波幅上升，對窩輪來說有正面拉動作用，因此以

認沽證看淡往往是不少投資者常用的工具。

另外，投資者入場前要對後市跌勢速度先作評估。若預期市況短期跌幅較溫和，對於較保守

的朋友，可以考慮中短期及輕微價外認沽證應市，輕微價外的窩輪對正股的變動較為敏感。若認

為短期會出現較急的跌勢，選證時可以考慮較短身及稍為價外之選，以較高的實際槓桿博一個大

單邊的急跌趨勢，不過亦需留意若看錯市況，較高的實際槓桿所帶來的風險亦會較大。不過，若

對於短期市況未有太大信心，著眼長期看淡或作對沖的的朋友，則可考慮中長期輕微價外之選，

因為其他因素不變下，較長期的輪證每日時間值耗損較短期輪證為低，一旦資產價格向下，認沽

證逐漸變為價內，便能為手上持倉帶來保險作用。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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