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即市新聞

08/04/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》金屬股仍好景

　　《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：
　
　　迄１２：３０，上升板塊：４；下跌板塊：２９。
　
　　至４：３０收，上升板塊：５；下跌板塊：２８。
　
　　昨日大市成交：１１７３﹒３億元；昨日期指成交：１０４３９９張。
　
　　前日大市成交：１３４２﹒２億元；前日期指成交：１０３１１６張。
　
　　昨市成交稍縮２００億左右，但期指成交張數則稍增千二張。期貨較活躍，足見生意淡薄，
不如賭博，這些多了的期貨，總要有日結算，屆時市場會較波動。
　
　　恒指在２２５３５有阻力，如下破２１３４２支持，跌勢會加劇，要上破２２６２２始可擺
脫淡勢。
　
　　昨日升股中，以香港航科（０１７２５）升最多，曾升逾２１％，數日來，升逾６０％，十
分吸引眼球，上升原因未明，但昨日成交未逾３００萬元，追入者，宜審慎。
　
　　貴金屬昨日受追捧，山東黃金（０１７８７）在周線圖上見突破１５﹒５元區的頸線阻力，
有色金屬亦見好樣，其中尤以五礦資源（０１２０８），見上破２５０周的平均線，在通脹聲中
，相信貴金屬及有色金屬應仍好景，但煤炭、銅等，會因環球經濟不前已見價升緩。
《資深投資者　石鏡泉》
　　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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