《盤後部署》恒指單日轉向高收６３點，惟下周初料續區間窄幅上落

《經濟通通訊社８日專訊》港股今天窄幅上落，低開１４１點報２１６６７，主要受多隻科

技股拖累。不過，午後內房、石油、保險等板塊造好，恒指由跌轉升，收報２１８７２，升６３

點或０﹒２９％，主板成交１０３１﹒３０億元。

科技股繼續成為拋售對象，遭紅杉資本兩度減持兼套現的美團（０３６９０）低開逾３％，

收市跌１﹒７６％，報１５６﹒５元；阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒３３％，報１０３﹒８元

；騰訊（００７００）就跌１﹒２８％，報３６９﹒６元。隔晚多隻美股中概科技股下跌，在港

上市相關股票今天同樣低收，嗶哩嗶哩（０９６２６）挫７﹒４％；京東（０９６１８）跌

２﹒１１％；百度（０９８８８）就跌１﹒６％。

部分體品股沽壓加劇，大摩引述安踏（０２０２０）管理層指，最近因「封城」令銷售額僅

為原有目標５０至８０％，預期第二季將持續面臨挑戰。安踏股價失守９０元關，收市挫

５﹒２５％，報８９﹒３５元，為全日表現最差藍籌；李寧（０２３３１）挫４﹒９５％，報

６０﹒４５元；申洲（０２３１３）就跌０﹒７７％，報１０３﹒７元。

部分內房股逆市造好，摩通及匯證都發表研究報告，料中國房地產市場或迎來復甦，並看好

多隻內房股。中海外（００６８８）、碧桂園（０２００７）及潤地（０１１０９）升逾３％。

物管股方面，碧服（０６０９８）升５﹒１１％，為全日表現最佳藍籌；華潤萬象

（０１２０９）就微升０﹒９７％。

其他指數方面，國企指數報７４９０，跌５點或０﹒０７％。恒生科技指數報４４２２，跌

５１點或１﹒１５％。

內地股市個別發展，上證綜合指數報３２５１，升１５點或０﹒４７％，成交

４１４０﹒３７億元人民幣。深證成份指數報１１９５９，跌１２點或跌０﹒１１％，成交

２１４３﹒３５億元人民幣。



＊中海外料可重上２８﹒８元＊



大市今日成交額較上日減少１４２﹒０１億元，至１０３１﹒３億元。即使資金流入額較上

日多６９﹒３１億元，至７９﹒５９億元，而大戶主動買入比率亦有所增加，但主要科技股未能

以升市告終，仍拖累港股的表現。從日線圖看，港股低開高收，尤其在臨收市尾段回升，出現「

單日轉向」的形勢，但利好轉向訊號不算明顯，估計下周初港股仍會區間窄幅上落，而

２０７００點為非常重要的防守位置。

個股方面，多隻內房股高收，從資金流向上或反映到升勢。《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示

，三大國營內房中海外（００６８８）、龍湖（００９６０）及潤地（０１１０９）都獲不少大

戶支持，當中龍湖今日大戶主動買沽比率高達８５：１５，資金流入額度亦較上日多８８０７萬

元，至１﹒１７億元。至於中海外，今日大戶主動買沽比率亦高達７０：３０，股價已在日線圖

突破２月份頂位２５﹒６５元，目前正沿保力加通道頂上升，ＭＡＣＤ牛差距都開始擴闊，短期

走勢良好，而９ＲＳＩ為６３﹒７，估計可收復至２０２０年１月的高位２８﹒８元。（ｅｒ）

