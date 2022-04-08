【俄烏開戰】德國將禁止俄煤炭入口，需在２個月內找到新貨源

《經濟通通訊社８日專訊》德國總理肖爾茨表示，按照歐盟新一輪制裁的要求，德國將停止
從俄羅斯進口煤炭，但需要１２０天過渡期。他與德國各地方政府首腦舉行會議時指出，德國政
府和企業需要在過渡期內找到新的供貨商。
肖爾茨還表示，德國聯邦政府今年將向地區政府撥款２０億歐元，以安置和融入烏克蘭難民
，並擬在今年１１月之前研究明年的後續措施。（ｊｆ）
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