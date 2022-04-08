【國際要聞】美國參議院確認最高法院首位非裔女性大法官

《經濟通通訊社８日專訊》美國國會參議院周四以５３票對４７票，確認５１歲的杰克遜
（Ｋｅｔａｎｊｉ Ｂｒｏｗｎ Ｊａｃｋｓｏｎ）為最高法院大法官，是美國史上首位非裔女
性大法官，也是最高法院成立２３３年來第６位女性大法官。杰克遜將接替今夏退休的自由派大
法官布雷耶（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｂｒｅｙｅｒ），令最高法院保守派和自由派法官人數維持在６
比３。（ｊｆ）
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