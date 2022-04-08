【新冠肺炎】新冠變種毒株ＸＥ傳播迅速，印度發現首宗個案

《經濟通通訊社８日專訊》印度日前首次發現新冠變種病毒ＸＥ，受感染者為孟買１名５０

歲女性，症狀輕微。她今年２月從南非返回印度，並已接種疫苗。據報道，ＸＥ首先於１月１９

日在英國發現，當地已報告６３７宗病例。世衛組織表示，ＸＥ比任何毒株都更具傳染性。巴西

、香港、台灣等地亦發現了其蹤影。（ｊｆ）

