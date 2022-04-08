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08/04/2022 18:01

《台股攻略－黃振宇》台股今日升１０５點

　　《台股攻略》台北股市今日開高走高，在航運股等傳產族群領軍下反彈過百點，尾盤在金融
股及台積電轉強助攻下，一度大升１３８﹒０６點，君權指數最終升１０５﹒９１點，收
１７２８４﹒５４點，成交金額為新台幣２４５６﹒６４億元。
　　大盤出現跌深反彈，由航運股領軍帶領指數上升，台驊昨日公告買回長榮股票１５００張，
平均單價新台幣１２８﹒５元，長榮收新台幣１３５﹒５元，升５﹒４４％。航空雙雄長榮航大
升超過５％，華航升約２％。化工股股價整理後再度上升，東鹼、三晃及三福化亮燈漲停，鋼鐵
指數升１﹒９９％，彰源升超過９％，收新台幣３５﹒４５元，大盤收在１７２８４﹒５４點，
升０﹒６２％。權值電子股台積電收新台幣５６７元，升０﹒１８％，成交量超過２﹒７９萬張
；晶圓代工二哥聯電開高震盪，收平盤新台幣５０元。防疫概念股亞諾法受惠於疫情擴大，檢測
需求提升，今日收漲停價新台幣６３﹒９元。因俄烏戰爭衝擊原物料行情，農糧股東鹼及惠光成
為盤面焦點，今日收漲停價新台幣６１﹒７元及４９﹒６元。
　　展望後市，台北股短線技術面格局較弱，目前宜保守操作。鑑於Ｆｅｄ緊縮、疫後消費轉移
及消費性電子產品庫存痛點，投資市場仍需要時間沉澱。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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