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即市新聞

08/04/2022 10:32

《窩輪豪情－梁業豪》即市淡友控制了大局

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、地產
建築業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油
（００８８３）、中國海外發展（００６８８）與中國建築（０３３１１），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選安踏體育（０２０２０）、百威亞太（０１８７６）與港交所（００３８８）。
　　美指期貨現報４４９３﹒２５，上升０﹒４４１％；依此計算。恒生指數的合理值為
２２０６６。可惜恒生指數今早（８日）的表現大為落後，反映淡友大戶現時控制了局勢。恒指
的偏低幅度高達２﹒０１１％，而科指的偏低幅度更達４﹒９１２％，顯示科股為大戶沽家的主
要攻擊對象。兩個指數現正跌向即市第二個重要支持位（分別為２１１４８和４２１３），料會
有好友大戶守關。即市形勢顯著向淡，投機者暫時不應考慮持有指數牛證圖利；至於持有指數熊
證，則須視乎值博率而定。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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