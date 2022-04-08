【虛幣世界】市場續消化聯儲鷹派言論，主要加密貨幣回穩

《經濟通通訊社８日專訊》本周主要加密貨幣普遍下挫，市場繼續消化美聯儲鷹派言論，加

上俄烏戰爭影響而引致持續的經濟問題，投資者目前處於觀望狀態。Ｏａｎｄａ 美洲高級市場

分析師 Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ 表示，隨著華爾街對美聯儲在收緊貨幣政策方面的激進程度

越來越謹慎，比特幣正在努力尋找方向。

其他加密貨幣方面，ＳＯＬ和ＡＶＡＸ分別上漲了約２％和３％，Ｔｅｒｒａ的ｌｕｎａ

（ＬＵＮＡ） 下跌了４％以上，模因幣ＤＯＧＥ和ＳＨＩＢ都大致持平。Ｍｏｙａ表示，仍對

比特幣的近期表現持謹慎樂觀態度，並表示鑑於最近的債券市場拋售，比特幣表現良好，但如果

這種趨勢繼續下去，它可能會陷入困境，情況持續可令比特幣很容易跌至３８０００ 美元的水

平。

據經濟通據數顯示，比特幣現報４３５８６﹒１２（美元．下同），升０﹒３３％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報３２４０﹒６２﹒２９元，升０﹒４２％；艾達幣報１﹒０９１元

，升０﹒１８％；瑞波幣報０﹒７９１３元，升０﹒５５％。（ｕｌ）



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