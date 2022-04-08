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08/04/2022 09:16

【虛幣世界】市場續消化聯儲鷹派言論，主要加密貨幣回穩

　　《經濟通通訊社８日專訊》本周主要加密貨幣普遍下挫，市場繼續消化美聯儲鷹派言論，加
上俄烏戰爭影響而引致持續的經濟問題，投資者目前處於觀望狀態。Ｏａｎｄａ　美洲高級市場
分析師　Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ　表示，隨著華爾街對美聯儲在收緊貨幣政策方面的激進程度
越來越謹慎，比特幣正在努力尋找方向。
　　其他加密貨幣方面，ＳＯＬ和ＡＶＡＸ分別上漲了約２％和３％，Ｔｅｒｒａ的ｌｕｎａ
（ＬＵＮＡ）　下跌了４％以上，模因幣ＤＯＧＥ和ＳＨＩＢ都大致持平。Ｍｏｙａ表示，仍對
比特幣的近期表現持謹慎樂觀態度，並表示鑑於最近的債券市場拋售，比特幣表現良好，但如果
這種趨勢繼續下去，它可能會陷入困境，情況持續可令比特幣很容易跌至３８０００　美元的水
平。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４３５８６﹒１２（美元．下同），升０﹒３３％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報３２４０﹒６２﹒２９元，升０﹒４２％；艾達幣報１﹒０９１元
，升０﹒１８％；瑞波幣報０﹒７９１３元，升０﹒５５％。（ｕｌ）

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