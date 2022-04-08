《談國論企－黎偉成》製造業３月份生產新訂單均收縮

《談國論企》中國製造業的生產於２０２２年３月份的生產及新訂單皆出現明顯收縮，顯然

受困國內外疫情反覆、經濟發展不穩定等困擾。美國未肯收歛其推手弄出的烏克蘭惡局，甚至聯

群結社「制裁」俄羅斯，使環球能源、資源、糧食等供應面對短缺和價格上升壓力，加上世界各

地供應鏈短缺、海上運輸因惡疫陷嚴重樽頸，使包括中國在內的世界經濟有下行威脅。相信中國

會力促能源、原材料等穩產穩供，力促內需，穩住經濟陣腳。



＊美推手烏國亂局進一步削弱世界經濟和需求＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２２年３月份有

全面明顯逆轉：所達４９﹒５（見表），不僅環比大幅回落０﹒７個百分點，更是自２０２１年

１０月份的４９﹒２和９月份的４９﹒６約半年以來的再陷低於臨界點５０劣況，而這期間４個

月的擴張，也只是較臨界點高０﹒１至０﹒３個百分點的擴張，可見製造業存困不輕。

要注意的，是（一）製造業的接單情況，有頗為明顯的逆轉：（Ｉ）新訂單分類指數於

２０２２年３月份僅達４７﹒２，環比大幅減少１﹒８個百分點，完全抹去２月份飆升１﹒４個

百分點的增幅，所達之數更是比１月份的４９﹒３有更顯著的收縮。由是ＰＭＩ在２０２２年一

季度的３個月中有２個月均出現收縮，對全國規模以上工業企業增加值有欠佳影響，亦對是季的

國內生產總值ＧＤＰ可能產生一定的壓力。

稍為具體的看製造業接單收縮，因由乃（ＩＩ）出口新訂單指數４７﹒２，環比回落１﹒８

個百分點，加上２月份４９環比升０﹒６個百分點和１月份升０﹒３個百分點僅為４８﹒７，反

映出製造業首季在境外的接單情況存困不輕。此因美國以至歐亞若干國家採取‘躺平主義’，遂

重啟經濟後，疫情不斷加速惡化，當地的進口商減低訂貨顯憂，對包括中國在內的各地出口商的

訂單，當然有相當重大的負面影響。

正正因為出口情況逆轉，故（ＩＩＩ）進口新訂單分類指數於是月份回落１﹒７個百分點至

４６﹒９，深化收縮之況；連同２月份升１﹒４個百分點至４８﹒６，和１月份跌１個百分點至

４７﹒２之數，三個月皆處臨界點之下的收縮狀況，為製造業的另一憂慮。

但（ＩＶ）在手訂單於月份環比回升０﹒９個百分點至４６﹒１，和２月份升０﹒６個百分

點而為４５﹒２，仍然在臨界點之下掙扎。

此使製造業的（二）生產，受到嚴重的負面影響：分類指數於２０２２年３月份環比回落

０﹒９個百分點，至４９﹒５的低於臨界點的收縮水平。２月份為５０﹒４環比回落幅度持平於

１月份的０﹒５個百分點。

更重要的問題，為（三）生產成本和銷售價格持續急劇回升，削弱製造業在境內、外市場的

競爭能力，對生產、經營與回報等方面，都有相當程度的負面影響，其中（１）主要原材料購進

價格，分類指數於２０２２年３月份達６６﹒１，環比居然上升６﹒１個百分點，而２月份增

０﹒６個百分點處較快增長的６０，和１月份環比更大幅增長８﹒３個分點至５６﹒４，扭轉

２０２１年１２月份則回落４﹒８個百分點至臨界點以下的４８﹒１之況。製造業的生產成本之

回升，乃受困於國際能源資源價格明煩回升，海陸空運輸樽頸日甚等因。



＊原材料購進及出廠價格續升削弱競爭力＊



投入產品價格持續不斷上升，對（２）製造業的出廠價格分類指數，亦造成日益沉重壓力：

於是月份環比回升２﹒６個百分點至５６﹒７，而２月份更升３﹒２個百分點至５４﹒１，此使

製造業的競爭力不斷削弱，當非佳象。

凡此，皆使（四）製造業的生產經營活動預期，於２０２２年３月份僅為５５﹒７，環比回

落整整３個百分點，結束四連升：（ｉ）２月份升１﹒２個百分點至５８﹒７和（ｉｉ）１月份

為５７﹒５環比增長３﹒２個百分點，（ｉｉｉ）２０２１年１２月份５４﹒３環比升０﹒５個

百分點及（ｉｖ）１１月升０﹒２個百分點至５３﹒８，足見行業對現況及前景之憂。

我要重申，中國的製造業仍然面對頗不少嚴重的問題，最新為：美國推手的烏局，有針對性

的壓制俄羅斯和「不同意識形態」，使俄烏頓減出口能源資源農產品；國際政經面對更大壓力；

而原有的負面因素為：美國、歐洲等世界各地期內疫情受新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ衝擊變得更

為惡劣，國際經濟反覆走扁之壓難免；加上環球生產供應鏈紊亂，其中最嚴重者為美國限制芯片

輸華，造成芯片減供價升，不宜掉以輕心。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

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指數 月環比（個分點）

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３月╱２０２２ ４９﹒５ －０﹒７

２月╱２０２２ ５０﹒２ ＋０﹒１

１月╱２０２２ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０２１ ５０﹒３ ＋０﹒２

１１月╱２０２１ ５０﹒１ ＋０﹒９

１０月╱２０２１ ４９﹒２ －０﹒４

９月╱２０２１ ４９﹒６ －０﹒５

８月╱２０２１ ５０﹒１ －０﹒３

７月╱２０２１ ５０﹒４ －０﹒３

６月╱２０２１ ５０﹒９ －０﹒１

５月╱２０２１ ５１﹒０ －０﹒１

４月╱２０２１ ５１﹒１ －０﹒８

３月╱２０２１ ５１﹒９ ＋１﹒３

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



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