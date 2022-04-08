《異動股》美團低開逾３％，遭紅杉資本兩度減持套現約６０億

《經濟通通訊社８日專訊》美團（０３６９０）現價跌３﹒２６％，報１５４﹒１元，以現

價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒７２％。該股成交約１０６萬股，涉資１﹒６５億元。

聯交所資料顯示，美團非執行董事、紅杉資本創始管理合夥人沈南鵬於上周四（３月３１日

）及本周三（４月６日）共出售３８５４﹒２４萬股美團股份，套現逾６０億元，沈南鵬於美團

的持股量由４﹒６８％降至３﹒９８％。

沈南鵬上周四在場外以每股１５３﹒８元，出售２５５７﹒８４萬股美團，套現３９﹒３４

億元；其後在本周三再沽出１２９６﹒３９萬股美團，場內平均價及場外平均價分別為

１６１﹒７４元及１５８﹒６５元，套現逾２０億元。

現時，恒生指數報２１６６７，跌１４１點或跌０﹒６５％，主板成交１８﹒７８億元。國

企指數報７４３３，跌６２點或跌０﹒８３％。恒生科技指數報４４１９，跌５４點或跌

１﹒２１％。

即月期指新報２１６７４，跌１２８點，高水６點。即月國指期貨報７４３４，跌５４點，

高水１點。即月科指期貨新報４４３０，跌２７點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １５４﹒１０元 跌３﹒２６％

阿里（０９９８８） １０２﹒８０元 跌２﹒２８％

騰訊（００７００） ３７０﹒００元 跌１﹒１８％

京東集團（０９６１８） ２２２﹒６０元 跌２﹒０２％

網易（０９９９９） １４６﹒００元 跌１﹒７５％

小米（０１８１０） １３﹒３６元 跌０﹒４５％

快手（０１０２４） ７１﹒５０元 跌０﹒６９％

百度（０９８８８） １３４﹒５０元 跌２﹒１８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２１８﹒００元 跌６﹒２８％

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（ｈｃ）

