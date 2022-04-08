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即市新聞

08/04/2022 09:22

《異動股》美團低開逾３％，遭紅杉資本兩度減持套現約６０億

　　《經濟通通訊社８日專訊》美團（０３６９０）現價跌３﹒２６％，報１５４﹒１元，以現
價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒７２％。該股成交約１０６萬股，涉資１﹒６５億元。
　　聯交所資料顯示，美團非執行董事、紅杉資本創始管理合夥人沈南鵬於上周四（３月３１日
）及本周三（４月６日）共出售３８５４﹒２４萬股美團股份，套現逾６０億元，沈南鵬於美團
的持股量由４﹒６８％降至３﹒９８％。
　　沈南鵬上周四在場外以每股１５３﹒８元，出售２５５７﹒８４萬股美團，套現３９﹒３４
億元；其後在本周三再沽出１２９６﹒３９萬股美團，場內平均價及場外平均價分別為
１６１﹒７４元及１５８﹒６５元，套現逾２０億元。
　　現時，恒生指數報２１６６７，跌１４１點或跌０﹒６５％，主板成交１８﹒７８億元。國
企指數報７４３３，跌６２點或跌０﹒８３％。恒生科技指數報４４１９，跌５４點或跌
１﹒２１％。
　　即月期指新報２１６７４，跌１２８點，高水６點。即月國指期貨報７４３４，跌５４點，
高水１點。即月科指期貨新報４４３０，跌２７點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１５４﹒１０元　跌３﹒２６％
　　阿里（０９９８８）　　　１０２﹒８０元　跌２﹒２８％
　　騰訊（００７００）　　　３７０﹒００元　跌１﹒１８％
　　京東集團（０９６１８）　２２２﹒６０元　跌２﹒０２％
　　網易（０９９９９）　　　１４６﹒００元　跌１﹒７５％
　　小米（０１８１０）　　　　１３﹒３６元　跌０﹒４５％
　　快手（０１０２４）　　　　７１﹒５０元　跌０﹒６９％
　　百度（０９８８８）　　　１３４﹒５０元　跌２﹒１８％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２１８﹒００元　跌６﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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