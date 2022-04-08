《午市前瞻》中概股除牌風險加大，專家指現價追入基建股風險細

《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數半日收市報２１６８４，跌１２４點或０﹒５７％，主

板成交５３９﹒７４億元。恒生中國企業指數報７４１２，跌８２點或１﹒１１％。恒生科技指

數報４３７３，跌１０１點或２﹒２６％。



＊聶振邦：收高於兩萬二前維持上落＊



大市維持反覆格局，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指早前走勢向好，

因一直維持於十天及廿天線之上，只是近兩日跌穿十天線。他指，若恒指兩日內皆不能收於

２２０００點，則後市傾向維持在２１０００至２２０００間浮動。

聶振邦補充，外圍消息轉趨利淡，包括最新由樂視創辦人賈躍亭個人名義投資的美國電動車

初創法拉第未來，被美國納斯達克交易所指其延交年報做法不符上市規定，警告５月初前未能交

出則可能被強制除牌。他指若有首隻中概股被除牌，將會震撼全線中概股。



＊放水力度大小皆可提振股市＊



市場憧憬中央放水刺激經濟，資金開始部署基建股。聶振邦指基建股早前升幅不大，現價買

入風險不高，推薦如中交建（０１８００）現時維持４至４﹒５元上落，２月曾見５元水平，較

謹慎投資者宜在４至４﹒２元附近買入。他補充，基建股現時下跌空間不大，如中交建於３月中

跟隨大市下跌後，亦能企穩４﹒１元水平。

聶振邦提到，目前大市成交較弱，炒作個別股份趨勢下，無論中央放水對刺激經濟實際效用

有多大，只要有好消息，都有機會提振股市表現。他指，中央現時傾向放水機會較大，因油價高

企下，中央有需要出台刺激措施帶動經濟增長。（ｈｃ）

