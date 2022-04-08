【北水炒Ｄ乜】淨流入１７億人幣，買中移動沽李寧

《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指低開１４１點，報２１６６７點。最高升６３點報
２１８７２點，最低跌２４０點報２１５６８點。恒指收報２１８７２點，升６３點或
０﹒２９％。
按額度計算，北水全日淨流入１７億元人民幣，增加２３６﹒７％。北水淨買入最多的個股
依次是中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）；淨賣出
最多的依次是李寧（０２３３１）、工商銀行（０１３９８）、小米集團（０１８１０）。
主板成交１０３１﹒３億元減少１２﹒１％。其中港股通成交２５４﹒１億元，佔總成交
２４﹒６％。
中國移動升０﹒２７％報５５﹒４５元，北水淨買入４﹒５億元；中國海洋石油升
２﹒６４％報１１﹒６６元，北水淨買入４﹒２億元；美團跌１﹒７６％報１５６﹒５元，北水
淨買入３﹒５億元。
李寧跌４﹒９５％報６０﹒４５元，北水淨賣出２﹒９億元；工商銀行跌０﹒２１％報
４﹒７８元，北水淨賣出２﹒３億元；小米集團跌１﹒６４％報１３﹒２元，北水淨賣出２億元
。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） ４﹒５３
中國海洋石油 （００８８３） ４﹒１７
美團 （０３６９０） ３﹒５２
安踏體育 （０２０２０） １﹒４４
中國神華 （０１０８８） ０﹒８０
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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李寧 （０２３３１） －２﹒８９
工商銀行 （０１３９８） －２﹒２７
小米集團 （０１８１０） －２﹒０５
建設銀行 （００９３９） －１﹒６４
快手 （０１０２４） －１﹒４８
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