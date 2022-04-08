《美元走勢－羅明立》歐元繼續下挫，料將下試１﹒０８

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２４﹒０８ １２４﹒１５ １２３﹒６６

歐元╱美元 １﹒０８５６ １﹒０８７１ １﹒０８５５

英鎊╱美元 １﹒３０３９ １﹒３０７６ １﹒３０３８

美元╱瑞郎 ０﹒９３４７ ０﹒９３５３ ０﹒９３３６

美元╱港元 ７﹒８３７５ ７﹒８３８９ ７﹒８３６０

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《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數降至１６﹒６萬，美匯指數繼續逼近１００大

關。美國聯儲局官員布拉德稱年底前應上調利率３％，即之後的每次會議都要加息０﹒５％，聯

儲局的鷹派態度支持美元。聯合國大會投票通過暫停俄羅斯人權理事會資格，美歐將對俄加大制

裁，烏克蘭談判立場亦轉趨強硬，談判難度增加。

另一方面，對俄制裁為環球經濟帶來很大影響，特別是歐洲國家，對俄能源太過依賴，至今

仍不敢斷了這方面的關係。同時經濟被拖累但通脹高企，令央行左右為難。歐元繼續下挫，估計

要下試１﹒０８。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３１３０ １﹒３０１０ １﹒３１８０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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