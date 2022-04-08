【特首選戰】國務院免去李家超政務司司長職務

《經濟通通訊社８日專訊》據《新華社》報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本

法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官林鄭月娥的建議，國務院在４月７日決定，免去

李家超的香港特別行政區政府政務司司長職務。（ｂｉ）

