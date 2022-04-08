【新冠肺炎】律政司公共服務下周一起回復正常

《經濟通通訊社８日專訊》律政司宣布，律政司提供的公共服務將於下周一（１１日）起回

復正常。

位於律政中心東座６樓的民事法律科接待處櫃枱，開放時間是星期一至五，上午９時至下午

１時及下午２時至６時。

位於律政中心西座８樓的民事法律科繳費處，開放時間是星期一至五，上午９時至下午１時

及下午２時至４時３０分

刑事檢控科接待處櫃枱的服務時間如常不變，星期一至五，上午９時至下午１時及下午２時

至６時。（ｂｉ）

