  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/04/2022 12:07

【新冠肺炎】恒生（０００１１）５家分行今天恢復營業

　　《經濟通通訊社８日專訊》恒生銀行（０００１１）公布，５家分行今天恢復營業，包括太
子道１４１號分行、開源道分行、譚公道分行、尖沙咀分行及沙田第一城分行。
　　該行表示，所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成
額外深層清潔及消毒。（ｂｉ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS08/04/2022
【FOCUS】法國大選倒數　極右女將勢勁
財經熱話08/04/2022
受惠國策兼績後獲大行祝福　基建股受追捧中鐵飆7%　
香港要聞08/04/2022
【新冠肺炎】林鄭籲全民快測　60歲以上合資格者今起可打第四針
財經熱話08/04/2022
【比迪跑輸巴巴？】鄧聲興：新能源車股 VS 科技股！（有片）
大行報告08/04/2022
【大行炒D乜】摩通上調內房評級　匯證降阿里瑞聲目標價
開市Good Morning08/04/2022
溫鋼城：沈南鵬或料美團短期股價值博率不高　130元附近始考慮入市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金