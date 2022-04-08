【新冠肺炎】恒生（０００１１）５家分行今天恢復營業

《經濟通通訊社８日專訊》恒生銀行（０００１１）公布，５家分行今天恢復營業，包括太
子道１４１號分行、開源道分行、譚公道分行、尖沙咀分行及沙田第一城分行。
該行表示，所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成
額外深層清潔及消毒。（ｂｉ）
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