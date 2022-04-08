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08/04/2022 14:28

【特首選戰】李家超：國務院批准辭職，明日開記招交代下一步工作

　　《經濟通通訊社８日專訊》政務司司長李家超表示，請辭獲中央政府批准，明日（９日）將
召開記者招待會交代下一步工作，稍後團隊會將安排通知大家。
　　李家超表示，在政府工作４５年，擔任過不同崗位，得到很多寶貴經驗、知識和能力，亦豐
富了他的視野。他感謝香港市民過去４５年給予機會服務政府，日後將秉持熱誠走接下來的道路
。（ｈｙ）

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